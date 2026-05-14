Nicoló Bulega quiere seguir haciendo historia

El Mundial de Superbikes tiene nombre y apellidos: Nicoló Bulega. El italiano suma 16 victorias consecutivas, y en Balaton Park batió el récord que tenía Toprak Razgatlioglu, del piloto con más triunfos seguidos en la categoría. El de Aruba.it Ducati puede seguir haciendo historia en la quinta ronda de la temporada en el Autódromo de Most (República Checa), ya que si sube al podio en la carrera 1, será también el piloto con más podios seguidos del campeonato, superando los 25 de Colin Edwards en 2002 y Toprak en 2025.

Además, Bulega es el líder del campeonato con más de una ronda de distancia sobre el 2º clasificado, Iker Lecuona. El español llega a Most en buena dinámica, ya que encadena nueve segundos puestos consecutivos y está a uno de igualar la racha más larga de la historia (Rea en 2019). Bautista y Vierge llegan a República Checa, tras un fin de semana de altibajos. En la carrera 1, el piloto del Barni terminó 5º y 4º en la Superpole Race, pero en la última prueba del fin de semana, acabó fuera del top 10. Vierge finalizó 10º en las dos carreras, pero fue 12º en la última.

El Mundial de Superbikes aterriza en el Autódromo de Most

La quinta ronda del Mundial de Superbikes se disputa en el Autódromo de Most (República Checa). Este circuito de 4,212 kilómetros con 21 curvas (12 a derechas y 9 a izquierdas), es el segundo trazado checo con más historia en Superbikes, solo por detrás de Brno. En 2025, Toprak ganó la carrera 1 y la Superpole Race con ventaja sobre el resto. Pero la carrera 2 fue emocionante. Bulega se puso líder en la salida y en la vuelta 12, el turco le adelantó. El italiano se quedó a su estela y le adelantó en la recta de meta de la última vuelta. Bulega se llevó la victoria por tan solo 27 milésimas.

Tras conseguir el triunfo en todas las carreras de lo que llevamos de temporada hasta ahora (12 de 12), Nicoló Bulega es el líder del campeonato con 248 puntos, 82 más que su compañero de equipo en el Aruba.it Ducati, Iker Lecuona (166). 3º es Sam Lowes con 99 puntos y 7º está Álvaro Bautista con 81, tan solo a 4 puntos del 4º puesto de Miguel Oliveira (85). 13º se encuentra Xavi Vierge con 44 puntos, a 2 del 11º clasificado, Danilo Petrucci.

Las lesiones lastran al Mundial de Superbikes

Para la ronda de Most habrá cambios en la parrilla de Superbikes. Miguel Oliveira se recupera de las “fracturas de escápula y costillas, lesiones en los tendones del hombro y una conmoción cerebral”, sufridas en la caída de la Superpole Race de Balaton Park. Michael van der Mark volverá al campeonato y sustituirá al portugués en el BMW Motorrad, y a su lado estará Danilo Petrucci, después de perderse la carrera 2 en Hungría. Además, el italiano regresa a uno de sus circuitos fetiche, ya que en Most es el piloto en activo con más podios (6).

Yuki Kunii volverá a sustituir a Jake Dixon, que continúa recuperándose de la fractura de muñeca. Se espera que el británico vuelva a subirse encima de la moto del Honda HRC en unos test previstos para el 20 y 21 de mayo.

Horarios y dónde ver la ronda en República Checa

Nicoló Bulega es claramente el dominador del Mundial de Superbikes. El italiano buscará seguir haciendo historia este fin de semana en el Autódromo de Most. La acción en pista comenzará el viernes y el sábado 16 de mayo será la clasificación (11:15) y la carrera 1 a las 14:00 (horario peninsular español) a 22 vueltas. El domingo 17 de mayo se disputará la Superpole Race a las 11:10 a 10 vueltas y la carrera 2 será a las 15:30 (horario peninsular español) a 22 vueltas. Podrás seguir toda la emoción del Mundial de Superbikes a través de las crónicas del Diario Sport y de DAZN.