Nicoló Bulega marca un hito en el Mundial de Superbikes

Nicoló Bulega está marcando claramente el ritmo en el Mundial de Superbikes en 2026. El italiano entra en los libros de historia de la categoría, después de ganar la primera carrera en Balaton Park. El de Aruba.it Ducati consiguió su 14º victoria consecutiva y se convierte en el piloto con más triunfos seguidos en el campeonato, superando a Toprak Razgatlioglu. Iker Lecuona remontó hasta el podio, Álvaro Bautista terminó 5º y Xavi Vierge cerró el top 10. Mañana, domingo 3 de mayo se disputará la Superpole Race a las 11:10 y la carrera 2 será a las 15:30 (horario peninsular español).

Bulega en modo dominador total

El piloto italiano salió desde la pole y conservó el liderato. Detrás de Bulega, Surra subió al 2º puesto y Montella se mantuvo 3º. Iker Lecuona comenzó 8º por una sanción de tres posiciones por conducción lenta en la clasificación y escaló una posición en los primeros instantes. Bautista estaba 8º, justo detrás del piloto español de Aruba.it Ducati, y Xavi Vierge remontó hasta el 10º lugar, tras salir 16º.

Bulega rompió la carrera marcando vuelta rápida tras vuelta rápida y ya tenía una ventaja de más de 2 segundos sobre Surra en la vuelta 3. Con la caída de Baldassarri y los adelantamientos a Alex Lowes y Locatelli, Lecuona se colocó 5º, en busca del podio. Sam Lowes superó a Vierge, pero el español volvió a estar 9º, después de la penalización de doble long lap al británico por saltarse la salida.

Mientras seguía subiendo la distancia de Bulega sobre el resto, Lecuona se metió en la pelea por el 2º puesto. El español superó a Oliveira, Montella y Surra y a partir de la vuelta 6, se fue en busca de un Bulega que tenía una distancia de más de 4 segundos.

Bautista superó a Locatelli y se puso 7º, mientras había batalla por el último escalón del podio. Oliveira y Montella adelantaron a Surra, y con la pelea del italiano con Alex Lowes, el piloto español del Barni se acercó y lo rebasó para ponerse 6º. Vierge se mantenía 9º, pero Mackenzie se acercó por detrás.

Oliveira certificó el tercer puesto. Bautista recortó la distancia con Alex Lowes y le superó a falta de 2 vueltas para el final, para ponerse 5º. Por detrás, Sam Lowes se acercó a Mackenzie y Vierge, los superó y el español bajó al 10º.

Bulega entra en la historia del Mundial de Superbikes

Nicoló Bulega ganó la primera carrera en Balaton Park y con 14 triunfos seguidos, se convierte en el piloto con más victorias consecutivas en el Mundial de Superbikes. Lecuona recortó la distancia con el italiano hasta los 2,8 segundos, y terminó 2º. Miguel Oliveira subió al último escalón del podio, con Montella 4º y Álvaro Bautista 5º. A pesar de la lucha final, Vierge cerró el top 10.

Con estos resultados, Bulega (211 puntos) sigue líder del Mundial y aumenta la distancia sobre Lecuona 2º, hasta los 74 puntos. 3º está Sam Lowes con 89 y Miguel Oliveira 4º con 85 puntos. Alex Lowes es 5º con 79 y Bautista sube hasta la 6º posición con 70 puntos. Xavi Vierge está 12º con 40 puntos.