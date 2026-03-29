Un Nicoló Bulega de 10 se lleva la prueba en Portimao, con Iker Lecuona rompiendo un récord en el motociclismo español

Tras dominar en Phillip Island, Nicoló Bulega arrasa en Portimao, consiguiendo los tres triunfos del fin de semana y su 10º victoria consecutiva en el Mundial de Superbikes. Iker Lecuona alcanzó el podio número 250 del motociclismo español en la categoría y Miguel Oliveira acabó 3º en su carrera de casa.

Bulega se lleva la Superpole Race con facilidad

El italiano salió primero y conservó el liderato, mientras Montella superó a Oliveira en la 2º posición. A Iker Lecuona se le levantó la moto de delante y bajó al 5º puesto con Vierge 7º y Bautista 13º. El grupo de los 4 líderes (Bulega, Oliveira, Alex Lowes y Lecuona) se distanció. El español venía con un buen ritmo y superó al piloto de Bimota, poniéndose 3º.

Por detrás, Bautista adelantó a Petrucci y Gerloff en la vuelta 3 y empezó su remontada. En el liderato, Bulega sacó más de 1 segundo a sus perseguidores, con la lucha por el podio entre Oliveira, Lecuona y Alex Lowes. El español superó al portugués en la vuelta 5, pero la primera posición estaba a más de 2 segundos.

Nicoló Bulega ganó la Superpole Race, con Iker Lecuona 2º, consiguiendo el podio 250 para el motociclismo español en el Mundial de Superbikes, y Miguel Oliveira 3º con BMW. Xavi Vierge terminó 7º y Álvaro Bautista 9º, cerrando la zona de puntos, después de superar en la vuelta 8 a Baldassarri.

Nadie puede con Nicoló Bulega en el Mundial de Superbikes

El italiano volvió a mantener el liderato y con buen ritmo, iba directo a por la 3º victoria en 3 carreras en Portimao. Lecuona bajó al 4º puesto en la salida, con Alex Lowes 2º y Oliveira 3º. Vierge 8º y Bautista 11º, perdieron posiciones.

Mientras Bulega se iba en cabeza, Lecuona superó a Alex Lowes y fue a por Oliveira para certificar la 2º posición. En la vuelta 3 le adelantó y el español estaba a 8 décimas de Bulega. Por detrás, Montella y Xavi Vierge se fueron al suelo en la curva 5.

Con el adelantamiento a Locatelli y estos incidentes, Bautista subió al 8º puesto. El bicampeón del Mundial de Superbikes superó también a Baldassarri, pero en la vuelta 8 se cayó cuando rodaba 7º.

Bulega lentamente iba aumentando la diferencia con Lecuona, y aunque el español le recortó algunas décimas, el italiano se marchó a casi 2 segundos. La emoción estaba por el podio con Oliveira y Alex Lowes separados por menos de 2 décimas.

Nicoló Bulega consiguió su 10º victoria consecutiva, después de ganar la carrera 2 en Portimao. Lecuona acabó 2º y Oliveira 3º, para conformar el mismo podio en las tres pruebas del fin de semana de Superbikes. Gerloff se cayó en la última curva y con el adelantamiento de Vierge a Chantra, el español terminó 14º.

En el Mundial de Superbikes, Nicoló Bulega sigue dominando y es más líder con 124 puntos. Iker Lecuona sube al 2º con 68 y Axel Bassani es 3º con 60 puntos. Después de estrenarse tres veces en el podio en su Gran Premio de casa, Miguel Oliveira es 4º con 56 puntos. Álvaro Bautista cierra el top 10 con 27 y Xavi Vierge es 14º con 15 puntos.