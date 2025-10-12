Nicoló Bulega gana la carrera 2 en Estoril y retrasa el Mundial de Superbikes de Toprak

Toprak Razgatlioglu va a por su tercer título de Superbikes, pero Nicoló Bulega lo quiere evitar a toda costa. El turco ha conseguido su 21º victoria de la temporada en la Superpole Race, y el italiano se ha llevado su 11º triunfo en la segunda carrera de Estoril. Toprak tiene una ventaja de 39 puntos sobre Bulega a falta del fin de semana en el circuito de Jerez.

Mala salida de Toprak que le condena la carrera

Después de ganar la Superpole Race, el turco salía en pole, pero poco le duró. Bulega se puso líder, Locatelli 2º y Bautista 3º. Toprak bajó hasta el 5º puesto. El piloto de BMW superó al español y a Iannone, y se colocó en la zona de podio. El expiloto de MotoGP tuvo que cumplir una doble long lap penalty por saltarse la salida.

Toprak seguía remontando puestos y adelantó a Locatelli. El turco estaba 2º, a 1,3 segundos del líder, Bulega. Por detrás, hubo una interesante lucha por el podio ya que desde el 3º, que era Bautista, hasta el 10º, Van der Mark, había unos 2 segundos.

Bulega y Toprak estaban calcando sus tiempos, hasta que el italiano subió el ritmo y la distancia aumentó hasta los 2 segundos. A falta de 5 vueltas para el final, Toprak aflojó porque tuvo un susto, y Bulega cogió una ventaja de más de 3 segundos.

Nicoló Bulega consigue el triunfo en Estoril y demora la batalla por el Mundial hasta Jerez

El piloto italiano consiguió su 11º victoria de la temporada en la carrera 2 del circuito de Portugal. Toprak fue 2º y Álvaro Bautista cerró el podio en 3º posición. Xavi Vierge acabó 6º, Tito Rabat 16º, y el piloto de Honda, Iker Lecuona, se cayó cuando iba 11º. Con el buen resultado de Bulega y Bautista, el equipo Aruba.it Racing Ducati es campeón de equipos.

En el Mundial de Superbikes, Toprak es líder con 580 puntos, 39 más que el 2º, Bulega (541). En el último fin de semana del campeonato en el circuito de Jerez del 17 al 19 de octubre, solo pueden sumar un máximo de 62 puntos (25 en la carrera 1, 12 en la Superpole Race y 25 en la carrera 2). Por lo tanto, si Bulega no consigue recortarle al menos 3 puntos a Toprak al término de la primera carrera en Jerez, el turco se convertirá en tricampeón del Mundial de Superbikes.

En la clasificación, 3º se coloca Álvaro Bautista con 292 puntos, tras adelantar a Andrea Locatelli 4º (284), y Danilo Petrucci 5º (284), que se perdió la prueba en Portugal por una lesión en la mano derecha. Xavi Vierge es 8º con 157, Iker Lecuona 14º con 90, Tito Rabat 23º con 9 y Sergio García, que sustituyó a Lecuona en Magny-Cours, 24º con 6.