Nicoló Bulega llega a los 20

Nicoló Bulega es imbatible. Tras dominar en Most, el italiano logra el triunfo en la primera carrera de Aragón y alcanza las 20 victorias consecutivas. Iker Lecuona acabó 2º en la carrera número 130 del Mundial de Superbikes en suelo español. Xavi Vierge terminó 13º por la sanción a Chantra y Álvaro Bautista se retiró por problemas mecánicos después de recuperarse de su lesión.

Nadie puede parar a Nicoló Bulega

El italiano consiguió su séptima pole consecutiva y conservó el liderato en la salida. Lecuona mantuvo la segunda posición y Alex Lowes superó a su hermano para ponerse tercero. Gardner adelantó a Vierge que bajó a la 13º posición, con Bautista 14º. El sustituto de Danilo Petrucci en BMW, Hannes Soomer, se cayó en la vuelta 1, y aunque tuvo que pasar por el centro médico, el estonio es apto para competir en el resto del fin de semana.

Bulega y Lecuona se marcharon en cabeza a más de 1 segundo de Sam Lowes, que superó a Alex para recuperar el tercer puesto. Vierge también volvió a la 12º posición, mientras que Bautista se tuvo que retirar en la vuelta 2 por un problema de frenos.

La distancia entre Bulega y Lecuona creció. El italiano lideraba con siete décimas de distancia, mientras que el español tenía más de un segundo de ventaja sobre Sam Lowes, tercero. Mackenzie superó a Vierge en la vuelta 5, pero con la caída de Andrea Locatelli, el #97 volvió a ser 12º.

Bulega le metía 2 o 3 décimas por vuelta a Lecuona. Por detrás, Gardner y Manzi adelantaron a Vierge, que cayó a la 14º posición. El español fue perdiendo ritmo y se tuvo que defender de los ataques de Surra, que clasificó tercero, pero empezó el último debido a una infracción del procedimiento bajo bandera amarilla, y de Dixon, que volvía de lesión.

La distancia entre los líderes se estabilizaba en 1,7, hasta la vuelta 13. Bulega perdió 4 décimas y Lecuona recortó hasta los 1,3 segundos, aunque no pudo acercarse a su compañero en el Aruba.it Ducati. Nicoló Bulega logra su 20º victoria consecutiva tras ganar en Aragón. Iker Lecuona acaba 2º a 1,2 del italiano y se convierte en el piloto con más podios (15) sin conseguir el triunfo en el Mundial de Superbikes. Sam Lowes cerró las posiciones de podio, tercero, con su hermano Alex cuarto y Bridewell 5º. Xavi Vierge terminó 13º después de la penalización a Chantra.

La prueba en Aragón marca el ecuador de la temporada 2026 del Mundial de Superbikes. Nicoló Bulega (335) es el dominador, con una distancia de 100 puntos sobre Lecuona (235) segundo. Yari Montella es tercero con 130 puntos, Sam Lowes cuarto con 119 y Baldassarri quinto con 117. Álvaro Bautista está 9º con 81 puntos y Xavi Vierge 14º con 56. Mañana, domingo 31 de mayo se disputará la Superpole Race a las 11:10 y la carrera 2 será a las 15:30 (horario peninsular español).