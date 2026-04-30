Nicoló Bulega se cita con la historia

Nicoló Bulega está dominando el Mundial de Superbikes en 2026. Tras arrasar en Assen, el italiano buscará en Balaton Park (Hungría) entrar en la historia de la categoría, convirtiéndose en el piloto con más victorias consecutivas y más podios seguidos. El de Aruba.it Ducati también lidera el campeonato con casi 70 puntos de distancia (más de 1 carrera) sobre el 2º, Iker Lecuona. Álvaro Bautista y Xavi Vierge lucharán por estar arriba, después de acabar en el top 10 en Assen.

El Mundial de Superbikes aterriza en Balaton Park para disputar su cuarta ronda de la temporada. La acción en pista comenzará el viernes y el sábado 2 de mayo será la clasificación (11:15) y la carrera 1 a las 15:30 (horario peninsular español). El domingo 3 de mayo se disputará la Superpole Race a las 11:10 y la carrera 2 será a las 15:30 (horario peninsular español). Podrás seguir toda la emoción del Mundial de Superbikes a través de las crónicas del Diario Sport y de DAZN.

Nicoló Bulega buscará hacer historia

La cuarta ronda del Mundial de Superbikes se celebra en Balaton Park (Hungría). Este circuito de 4,075 kilómetros con 17 curvas (7 a derechas y 10 a izquierdas), se inauguró en 2023 y es tan solo la segunda vez que el campeonato de motos derivadas de serie correrá allí. En 2025, Toprak Razgatlioglu dominó el fin de semana al lograr la pole y ganar las tres carreras, por lo que este año tendremos nuevo ganador. Bulega, Bautista y Sam Lowes fueron los pilotos que terminaron copando las posiciones del podio. Iker Lecuona se vio afectado por una caída en la salida de la carrera 1 y se perdió gran parte de la temporada y las 8 Horas de Suzuka del Campeonato de Resistencia de Motociclismo, tras ser operado de la fractura sufrida en el antebrazo distal izquierdo (cúbito y radio).

Bulega buscará entrar en los libros de historia del Mundial de Superbikes, ya que si gana la carrera 1, batirá el récord de 13 victorias consecutivas de Toprak. Desde la carrera 2 de Estoril 2025, el italiano ha triunfado en todas las mangas del campeonato. Pero esto no se queda ahí. Si el de Aruba.it Ducati sube al podio en las tres carreras de la ronda en Balaton Park, igualará la mejor racha de la historia de 25 podios consecutivos de Colin Edwards en 2002 y Toprak en 2025.

Tras conseguir la victoria en todas las carreras de lo que llevamos de temporada (9 de 9), Nicoló Bulega es el líder del campeonato con 186 puntos, 69 más que Iker Lecuona 2º. Sam Lowes está 3º con 82 puntos y Miguel Oliveira y Alex Lowes empatan en el 4º y 5º puesto con 69 puntos. Axel Bassani es 6º con 67 y 7º está Bautista con 59 puntos. Xavi Vierge no entra en el top 10, pero está 12º con 34 puntos.

Jake Dixon se sigue recuperando de su lesión en la muñeca y mano izquierda y aunque Jonathan Rea le estaba sustituyendo en el equipo Honda HRC, en Balaton Park se subirá y debutará en Superbikes Yuki Kunii. El piloto que está recuperado y volverá a la competición es Somkiat Chantra. El tailandés se cayó en la FP3 de Assen y no pudo correr por un hematoma y contusiones en la zona lumbar y los muslos.