Nicoló Bulega buscará seguir con la corona del Mundial de Superbikes en Portugal

El Mundial de Superbikes afronta su segunda cita de la temporada en el circuito de Portimao, después de más de 1 mes de parón tras el GP de Australia. Nicoló Bulega llega en plena forma y buscará su primera victoria en el trazado de Portugal, aunque Axel Bassani, Yari Montella, Lorenzo Baldasarri, Álvaro Bautista y su actual compañero en Aruba Ducati, Iker Lecuona, tratarán de quitársela.

La acción en pista comenzará el viernes y el sábado 28 de marzo será la clasificación (12:15) y la carrera 1 a las 16:30 (horario peninsular español) a 20 vueltas. El domingo 29 de marzo se disputará la Superpole Race a las 12:10 a 10 vueltas y la carrera 2 será a las 16:30 (horario peninsular español) a 20 vueltas. Toda la acción del Mundial de Superbikes lo podrás seguir a través de DAZN.

Nicoló Bulega reina en Superbikes

El campeonato llega al circuito de Portimao, un trazado definido por sus desniveles, parecido a una “montaña rusa”. Bulega espera “ser rápido”, pero cree que habrá “un poco más de variedad en comparación con Phillip Island”, según explica a la página web oficial del Mundial de Superbikes. El italiano todavía no ha ganado en el trazado portugués, donde las últimas 12 victorias (desde 2022) se las han repartido Toprak Razgatlioglu (8) y Álvaro Bautista (4).

Tras triunfar en las tres carreras de la prueba inaugural en Phillip Island, Bulega es el líder destacado del Mundial de Superbikes con 62 puntos. 2º está Axel Bassani con 42 y 3º, el compañero de equipo de Bautista, Yari Montella, con 26 puntos. En su primera carrera en el equipo Barni y con un lastre que aumentó a 8,5 kilos, el español consiguió un podio (3º puesto) y está 5º en el campeonato, empatado a 19 puntos con el 6º, Iker Lecuona. Xavi Vierge tuvo problemas y caídas, y no consiguió puntuar en Australia.

Álvaro Bautista rodando con la Barni / WorldSBK

Phillip Island también dejó a varios pilotos lesionados que poco a poco se van recuperando. Sam Lowes y Somkiat Chantra se subirán a la moto en Portimao, después de que les dieran el apto. El piloto que vuelve es Jonathan Rea, 6 veces campeón del Mundial de Superbikes, que sustituirá a Jake Dixon en el Honda HRC, que se sigue recuperando de una lesión en la muñeca y mano izquierda.