Nicoló Bulega arrasa en Assen y entra en los libros de historia

Nicoló Bulega está arrasando en el Mundial de Superbikes. Tras ganar en Phillip Island y Portimao, el italiano consiguió los tres triunfos en Assen y entra en los libros de historia de la categoría. El del Aruba.it Ducati empata el récord de Toprak Razgatlioglu en 2024 y 2025 con 13 victorias consecutivas, como el piloto con más carreras seguidas ganadas. Iker Lecuona acabó 2º, Álvaro Bautista 4º y Xavi Vierge entró en el top 10.

Bulega reina en la Superpole Race

El italiano conservó el liderato y Lecuona adelantó a Sam Lowes que se fue largo, para ponerse 2º en la salida. Vierge subió al 4º y Bautista al 5º. Bulega quería coger ventaja y estiró al trío de cabeza, mientras Alex Lowes pasó al piloto español del Barni y de Yamaha para colocarse 4º.

Las distancias entre las posiciones de arriba crecían y Bulega sacó más de 1 segundo y medio a Lecuona. Bautista superó a Vierge y fue en busca de Alex Lowes para recuperar ese 4º puesto. El español del Barni sacó más de 2 segundos al piloto de Yamaha, que estaba peleando por quedarse en la 6º posición, contra Petrucci, Locatelli, Baldassarri y Montella.

Petrucci adelantó a Vierge a falta de 3 vueltas para el final y bajó al 7º. En la curva 1, Bautista superó a Alex Lowes y se puso 4º. Bulega ganó la Superpole Race, con Lecuona 2º y Sam Lowes 3º. Bautista acabó 4º, Alex Lowes 5º y Xavi Vierge 6º, tras devolverle el adelantamiento a un Petrucci que terminó 7º.

Nicoló Bulega sigue a lo suyo

Sam Lowes subió hasta el liderato tras adelantar a Lecuona 2º y a un Bulega que bajó hasta el 3º puesto. Vierge estaba 4º y Bautista 7º, porque se tuvo que abrir entre las curvas 1 y 2. Alex Lowes y el español del Barni superaron al piloto de Yamaha, que cayó al 6º.

Lecuona adelantó en la curva 1 a Sam Lowes y se puso líder, aunque poco le duró. Bulega superó al británico y a su compañero de equipo en Aruba.it Ducati, para volver al liderato de la prueba. Bautista rebasó a Alex Lowes y subió al 4º. Por detrás, hubo lucha por el 6º puesto entre Vierge, Montella y Baldassarri.

Vierge se fue quedando poco a poco y le adelantaron Montella y Baldassarri. El español bajó al 8º. En el liderato, Bulega sacó más de 1 segundo de ventaja a Lecuona, y Sam Lowes más de 2 a Bautista. El piloto del Barni debía tener cuidado con su compañero de equipo que estaba recortando la distancia.

Los pilotos del Barni se medían a la distancia, pero Bautista finalmente sacó algo más de ventaja con Montella para certificar ese 4º puesto. Vierge superó a Alex Lowes para ponerse 7º. Nicoló Bulega ganó y consiguió su 13º triunfo consecutivo, empatando el récord de Toprak Razgatlioglu en 2024 y 2025, como el piloto con más victorias seguidas en Superbikes. Lecuona acabó 2º y Sam Lowes completó el podio. Bautista fue 4º, y su compañero de equipo Montella 5º. Baldassarri terminó 6º y Vierge 7º.

En la clasificación del campeonato de motos derivadas de serie, Bulega sigue dominando y es más líder con 186 puntos. Iker Lecuona certifica la 2º posición con 117 y 3º es Sam Lowes con 82 puntos. 4º está Oliveira con 69, empatado con Alex Lowes 5º y 6º Bassani con 67. Álvaro Bautista sube al 7º con 59 y Xavi Vierge está 12º con 34 puntos. La próxima parada del Mundial de Superbikes será del 1 al 3 de mayo en Balaton Park (Hungría).