Nico Müller y Pascal Wehrlein ponen el Mundial al rojo vivo con Pepe Martí otra vez en los puntos

El Mundial de la Fórmula E está apasionante. Nico Müller se llevó la victoria en la ronda 7 en Berlín, aceptando en la estrategia y sabiendo cuándo activar el modo de ataque. Cassidy y Rowland acompañaron al suizo en el podio y Pepe Martí terminó por 5º vez en 7 pruebas en los puntos. Además, el campeonato eléctrico se apritera por el pinchazo del hasta ahora líder, Wehrlein.

La típica carrera de la Fórmula E con el grupo pegado

Edoardo Mortara se llevó los 3 puntos extra por conseguir la pole para la primera carrera de Berlín. El suizo conservó el liderato con Rowland 2º y Wehrlein 3º. Pepe Martí salió 15º y superó a Evans. Di Grassi fue el piloto que más posiciones subió en las primeras vueltas, ya que ascendió del 19º al 12º puesto.

A partir de la vuelta 3 empezaron los cambios en el liderato. Rowland se puso primero, después de adelantar a Mortara en la curva 1, pero el suizo se la devolvió. Wehrlein perdió posiciones y bajó al 6º. Por detrás, Martí se dejó caer y estaba 16º.

Rowland volvió a coger el liderato con Mortara 2º y Maloney 3º. Di Grassi seguía en modo remontada y subió al 5º puesto. El brasileño se puso primero en la vuelta 10 después de adelantar a Cassidy. Martí empezó a tirar y se puso 13º. El español era uno de los pilotos que más energía tenía.

Di Grassi empezó a tirar y aunque llegó a tener una distancia de más de 1 segundo sobre su compañero Maloney, el grupo se volvió a comprimir en la vuelta 15. Toda la parrilla estaba en 6,6 segundos. La carrera estaba emocionante. Cassidy se puso líder en la vuelta 17 y empezaban en la 20 las paradas. Drugovich, Da Costa, Ticktum y Wehrlein fueron los primeros en entrar a por el pit boost. El alemán de Porsche y hasta ahora líder del Mundial, también tuvo un pinchazo en la rueda delantera derecha por un toque con Dennis, que le privó de sumar puntos. Pepe Martí aguantó y en la vuelta 22 pararon Mortara y Müller, que luchaban en las posiciones delanteras. En el giro 25 entraron Evans, Rowland y el español.

Con todas las paradas hechas, Rowland siguió como líder, con Cassidy 2º, Mortara 3º y Müller 4º. Martí bajó al 7º porque le superó Barnard. Müller activó el modo de ataque en la vuelta 28 y se puso líder. El suizo cogió más de 4 segundos de distancia sobre Cassidy y se fue a por la victoria. Martí activó el attack mode en la vuelta 30 y llegó a ponerse 6º, luchando con Barnard y Evans.

Nico Müller consiguió su primera victoria en la Fórmula E, en la ronda 7 de Berlín. Nick Cassidy acabó 2º y Oliver Rowland cerró el podio en 3º posición. Pepe Martí finalmente terminó 7º después de que le adelantara Dennis con el modo de ataque. Dan Ticktum no tuvo suerte y terminó último por problemas de potencia en su Cupra.

Con el pinchazo de Wehrlein y la victoria de Müller, el campeonato de la Fórmula E se pone al rojo vivo. Mortara se coloca líder con 87 puntos, 4 más que el piloto alemán de Porsche. 3º está Müller con 75, 4º Evans con 73 y Cassidy cierra el top 5 con 69 puntos. Pepe Martí subió al 10º puesto de la clasificación con 25 puntos, después de puntuar en 5 de las 7 carreras disputadas hasta ahora. Mañana domingo 3 de mayo será la ronda 8 en Berlín, a las 16:05 (horario peninsular español).