Nick Cassidy se estrena con Citroën y Pepe Martí brilla en la fiesta de las 150 carreras

La Fórmula E sigue con emoción. Nick Cassidy ganó el E-Prix de México, la carrera 150 de la categoría eléctrica, tras salir 13º. El piloto neozelandés consiguió el primer triunfo en la Fórmula E para Citroën Racing en su segunda carrera. Pepe Martí, aunque ya salía desde la última posición por el increíble accidente con dos vueltas de campana, recibió una penalización de 60 puestos en la parrilla por cambiar varias partes de su monoplaza. El español cumplió la sanción con un stop and go y acabó en el 7º puesto consiguiendo sus primeros puntos en la categoría eléctrica.

Taylor Barnard hizo la pole, pero salió segundo por superar los límites de pista en su vuelta rápida. Sébastien Buemi empezó líder, pero se pasó de frenada en la primera curva, y el británico de DS Penske comandó la prueba.

La prueba en México empezó con un ritmo vivo. Barnard lideraba, con Mortara segundo y Müller tercero. En la vuelta 4, Pascal Wehrlein fue el primero en poner el modo de ataque. Empezaron los cambios en el liderato, y el piloto de Porsche se puso líder con su compañero detrás.

Tras cumplir la sanción, Pepe estaba último a 47 segundos de los líderes. La estrategia del español era ahorrar la máxima energía y esperar un coche de seguridad, que finalmente llegó en la vuelta 20. Nyck De Vries se quedó parado, y aunque inicialmente dirección de carrera decretó el Full Course Yellow, sacaron el Safety Car para retirar el monoplaza del holandés.

La carrera se relanzó en la vuelta 22 con Müller en primera posición. Los incidentes no tardaron en llegar. Da Costa embistió a Günther y Ticktum se los encontró. El portugués y el piloto de Cupra se tuvieron que retirar. Pepe Martí estaba 13º y activó 4 minutos del modo de ataque.

Últimas vueltas frenéticas con el modo de ataque activado

Mortara estaba líder y Pepe subió al 9º con el attack mode. Nick Cassidy adelantó al suizo y se puso primero. Con el modo de ataque activado, Jake Dennis consiguió superar a Müller, pero no pudo con los líderes.

Se añadieron dos vueltas más por el coche de seguridad y los 10 primeros pilotos tenían el modo de ataque activado, entre ellos Pepe Martí. Nick Cassidy mantuvo detrás a Mortara y ganó el E-Prix de México, consiguiendo la primera victoria de Citroën en su segunda carrera en la Fórmula E. Segundo terminó Mortara y tercero, el actual campeón del Mundo, Rowland. Pepe Martí terminó 7º después de salir último en parrilla con una sanción de stop and go.

Con esta victoria, Nick Cassidy se pone líder del Mundial de la Fórmula E tras la segunda carrera, con 40 puntos. Segundo es Jake Dennis (36) que terminó 5º, y tercero Oliver Rowland con 34. Pepe Martí consigue sus primeros puntos en la categoría eléctrica, exactamente 6, y escala hasta la 11º posición. La próxima cita con la Fórmula E será el 30 y 31 de enero con el E-Prix de Miami.