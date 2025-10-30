Nerea Martí, ante su segundo test en Fórmula E: "No tengo duda de que alguna mujer llegará a lo más alto"

No hay nada como volver a casa. Nunca mejor dicho en el caso de Nerea Martí, quien volverá a subirse a un Fórmula E en el Women Test que se celebrará en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste el próximo viernes 31 de octubre. Los entrenamientos supondrán la clausura de la pretemporada de la categoría eléctrica, que ya tiene puesto un ojo en el curso que arranca el 6 de diciembre, con la cita en Sao Paulo. La piloto valenciana formará parte por segunda vez de esta jornada, y lo hará de nuevo junto al equipo estadounidense Andretti, al volante de un 99X Electric.

En una mesa redonda con medios internacionales, entre los que se encontraba SPORT, Martí reflexionó sobre la oportunidad que se le presenta el próximo viernes. El objetivo es claro: dar todo de sí misma para abrir purtas en un futuro. "Al final el objetivo siempre es dar el 100% e intentar hacer un buen trabajo y estar lo más adelante posible para, quizá, abrir nuevas oportunidades para el futuro", comenzaba diciendo la piloto. "A ver si después del test, si se hace un buen trabajo, pues podemos tener más conexiones con el equipo y podemos hacer algo en el futuro", expresaba.

La jornada es especialmente importante para las chicas piloto, a quienes las oportunidades en el mundo del motor aún llegan a cuentagotas. Algo que poco a poco está cambiando en los últimos años gracias a iniciativas como la de la Fórmula E o campeonatos íntegramente femeninos como la F1 Academy, o en el pasado las W Series. "Creo que son cosas que están dando mucha visibilidad, sobre todo a las niñas pequeñas, y está ayudando muchísimo", confesó la valenciana, que se muestra optimista con el progreso de las pilotos mujeres en el mundo de las cuatro ruedas.

Años atrás era extraño ver a una piloto preparándose con la misma profesionalidad que un hombre. Pero ahora es lo normal. "En cuanto a la mujer en el motor, sí que es verdad que yo creo que es cuestión de tiempo, porque nos estamos preparando muy bien y las oportunidades están llegando", reflexionaba durante la charla.

Son varios los campeonatos que han intentado aportar su granito de arena, pero lo cierto es que, por el momento, no se ha visto a ninguna mujer al volante de una Fórmula 1. La valenciana cree que "es un proceso que hay que coger con un poco más de paciencia". "Las niñas que son más pequeñitas sí que van a tener una buena base y una buena preparación y yo no tengo ninguna duda que llegará alguna mujer a lo más alto", opina Martí.

La falta de recursos económicos

En cuanto a sus propios objetivos de cara a un futuro, la piloto, de 23 años, sueña con poder seguir vinculada con el automovilismo por mucho tiempo más y dedicarse de ello de forma profesional todo el tiempo que pueda. "Mis objetivos han ido cambiando. Yo desde pequeña he soñado con la Fórmula 1. Y ojalá ahora que estoy metida más en el mundo de los GTs, pues espero que en un futuro pueda llegar a hacer un WEC o las 24 Horas de Le Mans. Ese sería mi objetivo a día de hoy", se sinceraba.

El motorsport no es un mundo fácil. El coste económico es muy elevado y llegar a categorías inferiores como la Fórmula 3 es prácticamente impensable sin un buen fajo de billetes o patrocinadores que estén dispuestos a aportar grandes cantidades. "Obviamente nunca te voy a decir que no a los Fórmulas. Los echo mucho de menos. Llevo un año sin subirme a Fórmula. Pero bueno, al final las cosas son así. Es un mundo carísimo", decía Nerea, que pudo competir durante dos años en la F1 Academy, el tiempo máximo que se permite a una piloto permanecer en la categoría dirigida por Susie Wolff.

"Siempre he intentado compaginar los GTs y los Fórmulas, porque sabía que estos iban a tener una fecha límite cuando yo tuviera que hacerme cargo de esos gastos. Y obviamente la Fórmula 3 va sobre un millón y medio. O sea que muy poca gente tiene ese dinero para poder gastarlo una temporada", terminaba diciendo la valenciana.