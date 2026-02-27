Nerea Martí: "Cuando empecé, no veía a ninguna mujer en el automovilismo, ahora ha cambiado mucho"

Nerea Martí se ha convertido recientemente en la nueva embajadora del equipo Andretti en la Fórmula E para la temporada 12. La piloto española ya había representado al equipo en las pruebas femeninas de pretemporada de 2024 y 2025, pero su papel en el equipo ha ido evolucionando hasta convertirse en una figura clave.

Un camino conjunto que, como explica la valenciana, empezó a forjarse en los test femeninos. “Conecté mucho con el equipo en Madrid y Valencia (para el test), y después de Valencia empezamos a hablar de hacer algo para estar más cerca y más conectados aquí en la Fórmula E. Es una gran oportunidad para mí y estoy muy emocionada", comentó en una entrevista difundida por los medios oficiales de la Fórmula E.

Para Martí, su papel como Embajadadora del equipo le permite conectar "con los aficionados". "Realizo muchas entrevistas y actividades en redes sociales para darles más visibilidad y oportunidades, especialmente en México, Miami y Madrid. Puedo hablar español con ellos, así que es más fácil conectar con la gente que viene a las carreras", asegura.

Más allá de esta versión más pública, la piloto española continúa con su trabajo en el simulador que como comenta "no es fácil”, aunque "es bueno porque puedes aprender todas las pistas, todos los procedimientos, todas las referencias, así que ayuda mucho, especialmente a los pilotos cuando tienen que prepararse para los fines de semana de carreras, para estar listos y hacer el trabajo antes de venir aquí (a la pista)".

Nerea Martí, Embajadora de Andretti / Fórmula E

"En el simulador puedo aprender mucho de los ingenieros, ya que trabajo con ellos. Aprendo todos los procedimientos, las referencias y cómo pilotar en la Fórmula E. Es cierto que es un simulador, no la realidad, pero al final aprendes lo básico y tienes gran parte del trabajo hecho antes de salir a la pista", relata la valenciana.

Madrid, próxima parada

La próxima cita del Mundial de Fórmula E tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo de 2026 en el histórico Circuito de Madrid Jarama-RACE, un trazado que conoce bien la piloto española, para la sexta cita del campeonato. “Me encanta ir a Madrid y que la Fórmula E esté en Madrid es genial”, explica Nerea. “Me encantaría correr allí, pero en mi nuevo puesto sigue siendo fantástico estar con el equipo en Madrid, ya que es mi carrera de casa y apoyaré mucho al equipo”.

Girls on Track El GP de Madrid volverá a contar con presencia femenina gracias a las iniciativas Girls on Track de la Fórmula E. El campeonato volverá a invitar a 120 chicas locales a participar en una jornada de actividades en el paddock de Madrid, antes del E-Prix. El programa, que se imparte en cada carrera de la Fórmula E, busca inspirar y empoderar a la próxima generación de talentos del automovilismo.

Nerea Martís es consciente que su papel de Embajadora en un equipo importante como Andretti supone una mayor visibilidad y un ejemplo para las futuras generaciones. "Cuando empecé, no veía a ninguna mujer en el automovilismo. Ahora ha cambiado mucho porque todo el mundo está impulsando la presencia femenina en el automovilismo. Gracias a las W Series, la F1 Academy y ahora también la Fórmula E, que se esfuerzan por dar a las mujeres más oportunidades y visibilidad, estamos ascendiendo", comenta.

"Ahora, cuando voy al karting, que es la base del automovilismo, veo a muchas chicas empezando y estoy muy orgullosa porque creo que les hemos abierto las puertas y estoy emocionada. Han visto que ya competimos y que participamos en campeonatos importantes, así que creo que algunas dicen: "Yo también quiero estar ahí", zanja la piloto que es ya un referente en el mundo del motor.