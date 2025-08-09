¿Qué necesita Álex Palou para ser campeón de la IndyCar?

Álex Palou afronta este domingo en Portland su primera gran oportunidad de proclamarse campeón de la IndyCar 2025… y hacerlo con dos carreras de margen. El piloto español, que ya suma tres títulos en la categoría, podría convertirse en tetracampeón de forma anticipada tras una temporada casi perfecta: ocho victorias en 14 pruebas y un dominio absoluto frente a su único rival por el título, el mexicano Pato O’Ward.

La ventaja de Palou antes de la cita es de 121 puntos, con 162 todavía en juego. El escenario es muy favorable: incluso sin ganar, podría sentenciar el campeonato si O’Ward no logra un resultado que le permita recortar al menos 13 puntos. En la práctica, el máximo que se puede recuperar en una carrera es de 49 puntos, por lo que las opciones de sorpresa son mínimas.

El título oficial llegaría si el español sale de Portland con 108 puntos de ventaja, lo que dejaría a su rival sin opciones matemáticas. Esto sucedería en combinaciones como un top 7 de Palou siempre que O’Ward no gane, o incluso con posiciones mucho más discretas si el mexicano termina fuera del top 10. Un podio del barcelonés, unido a que O’Ward no gane, sería prácticamente definitivo.

Existe además la figura del “campeón oficioso”: si Palou mantiene una renta de entre 98 y 107 puntos, bastará con que tome la salida en las dos últimas carreras (Milwaukee y Nashville) para coronarse, incluso sin puntuar. Este escenario es todavía más probable y, de cumplirse, convertiría la cita de Portland en un trámite hacia un nuevo título, como ya ocurrió en 2023, cuando selló su segundo campeonato con una carrera de margen.

La solidez de Palou en 2025 ha sido apabullante. Ha ganado en circuitos urbanos, ruteros y óvalos, mostrando una regularidad que ha desactivado cualquier intento de O’Ward por mantener el pulso. Su único ‘match-ball’ previo, en Laguna Seca, era muy complicado, pero ahora la aritmética juega claramente a su favor.

O'Ward necesita un milagro

Para O’Ward, el milagro pasa por ganar en Portland y sumar todos los puntos extra posibles —pole incluida—, esperando además que Palou no lidere ni una sola vuelta. Si el mexicano no consigue ese botín, sus opciones quedarán reducidas a un tecnicismo matemático que difícilmente podrá revertir.

Portland, además, tiene un valor sentimental para Palou: fue allí donde en 2023 celebró su segundo campeonato y donde ahora puede repetir la gesta… multiplicada por dos. Un circuito que podría quedar grabado para siempre como el escenario de su cuarto título y la confirmación de que, hoy por hoy, es el gran dominador de la IndyCar.