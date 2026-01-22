Nani Roma: “Nunca había visto un Dakar con tantos pilotos y coches competitivos”

Joan Roma Cararach (Barcelona, 1972), más conocido como 'Nani', es uno de los grandes pilotos de la historia del motor: un doble campeón, triunfador en moto y en coche, que ha demostrado una capacidad de superación constante a lo largo de toda su carrera. Competitivo, perseverante y apasionado, nunca ha dejado de reinventarse para seguir al más alto nivel. La presentación que hizo de su figura Ford es la más certera: "Algunos pilotos persiguen el Dakar, otros ayudan a darle forma". Nani, sin duda, es un ejemplo de ello. Sin embargo, más allá de sus victorias deportivas, su mayor triunfo fue vencer un cáncer que le detectaron en 2022, un ejemplo de fortaleza dentro y fuera de los circuitos. Como persona, al igual que transmite desde la pantalla, es un tío majo, cercano, abierto y encantador, lo que le hace ganarse el respeto y el cariño de todos.

Nani Roma, piloto español de rally raid y doble ganador del Dakar en motos y coches. / RED BULL

Pregunta. ¿A qué sabe el segundo puesto logrado en este último Dakar?, ¿cuáles han sido las claves de un ‘raid’ donde terminar cada jornada es un triunfo?

Respuesta. Nos sabe muy bien por la forma en lo que lo hemos conseguido. El valor siempre de las victorias, de los podios, te lo da un poco el nivel de los contrincantes, de los pilotos con quien compites. En este caso, pues es, como me repito mucho en esto, pero es verdad, que es la época en la historia del Dakar donde hay más buenos pilotos, más buenos coches. Por tanto, es interesante entender de que para hacer este resultado, tienes que competir muy bien y tienes que correr mucho. Creo que tenemos un muy buen nivel de velocidad y esto te hace que sea un muy buen podio. Aunque siempre nos guste ganar, pero a veces el deporte es así. Nasser ha sido más hábil en pequeños detalles y nos ha ganado, pero creo que lo hemos hecho muy bien.

P. ¿Cuáles han sido los detalles de los que hablabas en tu análisis de la prueba que no te permitieron defender la primera posición que detectaste en varias etapas?

R. Teníamos un plan hecho para la primera etapa, sobre todo la primera semana, la maratón esta, salir detrás para intentar coger tiempo. Por diferentes razones se nos giró un poco y nos encontramos que en esa etapa estábamos delante. Perdimos mucho tiempo y el siguiente día, donde podíamos haber recuperado, cuando estábamos recuperando muchos minutos, nos encontramos con un tren de polvo. En la segunda, me pasó un poco igual. Por diferentes razones, no estuvimos toda la carrera en el momento justo, en el día justo y en la hora justa. Pero al final, hemos hecho un segundo puesto y a poco tiempo del primero y hemos sido rápidos. A veces sin hacer la carrera perfecta, sin que se dieran los momentos justos, aún hemos sido muy competitivos.

Sinceramente creo que podíamos haber podido ganar la carrera. Al final hemos sido menos hábiles que Nasser. Nani Roma — Piloto de Ford

P. El Dakar es competición, pero también compañerismo. ¿Cómo fue el momento en el que Laia Sanz (otra histórica de la prueba) te remolcó para ‘salvar’ el podio?

R. Fue un momento chulo. Es verdad que fue un día muy difícil, sobre todo al final de etapa, gestionando toda la reparación. Me quedé sin gasolina justo delante de Laia, que me pudo remolcar. Eso nos evitó perder algún minuto más, porque teníamos un compañero que estaba llegando por detrás y seguramente un par de minutillos más los habríamos perdido. En todo caso, esto es algo que hacemos a menudo. Sabes que el desierto es una parte que, sin ser extremadamente compleja, sí es peligrosa, y siempre sabes que puedes necesitar la ayuda de otro. Por eso esta camaradería sigue existiendo, y está bien que en un deporte de élite todavía siga pasando esto.

Esto demuestra que sigue siendo una carrera en la que el compañerismo es importante, en la que entre todos intentamos ayudarnos. Nani Roma — Piloto de Ford

Laia Sanz remolca a Nani Roma / La Razón

P. Después de sobreponerse a una enfermedad como la que superaste, cualquier problema parece anecdótico, ¿no es así?

R. Exacto. Una de las cosas que aprendí de ese proceso es a relativizarlo todo un poco. Cuando pasas por algo así, la gente que lo ha vivido entiende perfectamente de lo que hablo: todo lo demás queda en segundo plano. Yo sigo trabajando al máximo y mi objetivo era ganar, y he hecho el máximo para conseguirlo. Eso me ayuda ahora a competir de otra forma, de una forma más tranquila, más zen, relativizando todo lo que pasa cada día y aprendiendo que, luchando y sin abandonar nunca, siempre puedes conseguir cosas.

Ha habido alguien que ha sido mejor, me ha ganado y he sido segundo. Creo que este es un gran aprendizaje que me dejó haber pasado por un proceso tan complejo como un cáncer. Nani Roma — Piloto de Ford

P. Sobre la importancia de Alex Haro y el equipo que tiene detrás.

R. Yo creo que en toda mi vida nada de lo que he hecho lo he hecho solo. Siempre lo he hecho trabajando como equipo, y ahora más que nunca. Tenemos un super equipo. Primero con Álex, que es la persona que dirige toda la historia dentro del coche; yo solo conduzco. Y luego está todo el equipo mecánico, los ingenieros, la gente que me da la oportunidad de tener un coche competitivo. Cada persona del equipo es importante, y es clave tener buena gente alrededor. Gracias a todo ello tenemos la oportunidad de hacer carreras, de ganar etapas y de luchar por ganar un Dakar. Sin ellos, sería imposible. Esto pasa en el deporte en general: si no tienes gente competente alrededor que te dé las herramientas para competir bien, no lo puedes hacer. Yo tengo la fortuna de que Ford tiene un supercoche, que ha invertido en el equipo como proyecto deportivo y ha hecho las cosas bien.

Nani Roma y Álex Haro, piloto y copiloto de Ford en el Dakar. / RED BULL

P. Como ganador del Touareg, ¿recuerdas algo igual a lo que ha sucedido esta edición?

R. La realidad es que el penúltimo día fue muy duro, pero la intensidad de toda la carrera ha sido muy alta. Estamos compitiendo a un nivel en el que intentamos cortar curvas, cortar pistas para ganar segundos. Esto, en la vida de un Dakar o de una carrera de cross country en medio del desierto, nunca había pasado así, y ahora estamos a este nivel. Eso hace que el estrés dentro del coche sea constante, y no solo ese último día. Seguramente, de los últimos años, este ha sido de lo más intenso que he vivido.

P. ¿Qué le queda por hacer a Nani Roma en el Dakar?, ¿qué es lo que piensas al acabar cada edición?

R. Ganar. Ganar otra vez. Ahora, cuando termina la competición, lo primero es analizar el porqué de las cosas: por qué han pasado y por qué hemos perdido tiempo y minutos. Una vez haces ese análisis, hay que cerrar el libro e intentar aprender de los errores. Por eso tenemos que identificar lo que hemos hecho mal para mejorarlo, prepararlo mejor, entrenarlo y volver el año que viene con más ganas. El objetivo es claro: conseguir el Touareg un poquito más alto que el primero.