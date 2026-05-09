Nada ni nadie puede contra Sébastien Ogier

El Rally de Portugal se ha vuelto loco, pero nada ni nadie puede parar a Sébastien Ogier. Después de una mañana impresionante, sobre todo el tramo 14 con la lluvia, Oliver Solberg se puso líder en la general. Pero el nueve veces campeón del Mundial de Rallyes respondió en la tarde y ni las condiciones complicadas, ni los chubascos, ni los problemas, ni Neuville, Pajari y Solberg pudieron frenarle y apartarle del liderato. Dani Sordo se queda 8º con problemas, después de un sábado lleno de accidentes para los Ford.

La jornada del sábado comenzó con la victoria de Sami Pajari en el primer paso por Felgueiras y el recorte de tiempo de Neuville. Ogier defendía una ventaja de 3,7 segundos sobre el piloto de Hyundai al principio del día, pero el belga redujo la distancia hasta 1,7. El nueve veces campeón del Mundial de Rallyes respondió en el stage 12, registrando el 2º mejor tiempo y sacándole 5 segundos en la general a Neuville. Adrien Fourmaux se llevó la especial, aunque no reconocía el “coche de ayer” con el que ganó el primer tramo del viernes.

Llegó el momento de Oliver Solberg. El sueco marcó el mejor tiempo en un tramo 13, donde apareció por fin la lluvia esperada. Los chubascos afectaron a algunos pilotos, entre ellos Ogier y Neuville, y aunque los líderes de la prueba reportaron que perdieron “algo de tiempo”, seguían en cabeza.

Solberg dio un puñetazo a la clasificación y se aupó hasta el liderato después de un espectacular stage 14. La lluvia azotó el primer paso por Paredes y el sueco marcó la diferencia con un “ritmo bueno” y logró “leer el agarre”, para registrar el mejor tiempo, sacando 7,2 segundos a Elfyn Evans 2º. Esto valió al piloto de Toyota para superar a Ogier, Neuville y Pajari, y pasar del cuarto al primer puesto. "Increíble. Siento que hice lo mejor que pude, simplemente no tenía agarre. No solo se trata de riesgo, no tengo idea de cómo es posible, para ser honesto (sobre el tiempo de Solberg)”, afirmó el nueve veces campeón del mundo de Rallyes.

Poco le duró la alegría y el liderato a Solberg, porque Ogier marcó el mejor tiempo en el tramo 15 y recuperó la primera posición: “Tuve que empujar un poco, necesitábamos responder”, declaró el francés. Una especial que comenzó con el vuelco de Armstrong, 600 metros después de la salida.

Las condiciones eran complicadas y el riesgo de pinchazo o accidente eran “enormes” como dijo Pajari. En el tramo 16, Solberg tuvo un pinchazo en el neumático delantero derecho y perdió 15,8 segundos con un Ogier que registró el 5º mejor tiempo. El francés tuvo mucha “gestión de riesgos” en esta especial. El terreno estaba muy resbaladizo y McErlean se salió del trazado en el stage 17. Neuville dijo que este tramo iba a decidir el día y así fue porque Ogier certificó el liderato “sobreviviendo” y ganando la especial.

Para cerrar la jornada de sábado, Ogier ganó un complicado stage 18. A mitad del tramo se puso a llover y ‘fastidió a Solberg, Pajari, Neuville y al francés. El piloto sueco de Toyota seguía teniendo problemas en forma de trompo. Solberg terminó el día registrando el mejor tiempo en la superespecial de Lousada, marcada por el accidente de McErlean, bajo los fuertes chubascos. Incluso el actual líder del Mundial, Evans, resumía sobre el día: “Nunca había vivido algo así y la verdad es que no quiero volver a vivirlo (con esta lluvia)”.

Con “un buen día” y “una tarde increíble”, Sébastien Ogier es el líder de la general con 21,9 segundos de ventaja sobre Neuville 2º y 25,8 sobre Pajari 3º. Después de los altibajos, Solberg está 4º a 49,6 segundos del francés. 5º está Evans, y 6º y 7º están Fourmaux y Katsuta, a más de 1 minuto de Ogier. Aunque Dani Sordo tiene prácticamente asegurado el 8º puesto, no ha sido una jornada buena para el español: “Sinceramente, no recuerdo la última vez que tuve un día tan malo como hoy al volante. Ha sido realmente malo. No tenía sensaciones y cero agarre”. Mañana domingo, será un nuevo día para Sordo y para todos los pilotos, con 4 tramos: Doble paso por Vieira do Minho (21,60 kilómetros) y por Fafe, con el mítico salto, que terminará allí el Power Stage (Tramo 23).

Clasificación del Rally de Portugal hasta el stage 19

Clasificación del Rally de Portugal hasta el stage 19 / WRC

Solans y Gil Membrado pueden dar la campana en WRC2 y WRC3

En la jornada del domingo se decide todo, pero podemos tener ganador español en el Rally de Portugal. Además, por partida doble. En Rally2, Teemu Suninen se ha aupado al primer puesto, pero Jan Solans está en 2º posición a tan solo 9 décimas. En clave clasificación del Mundial, Yohan Rossel tuvo problemas en el tramo 17 por un accidente. En WRC3, Gil Membrado ha subido hasta el liderato, y tiene más de 1 minuto de ventaja sobre Ali Türkkan y Matteo Fontana.