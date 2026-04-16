Nadie puede parar a Nicoló Bulega

El Mundial de Superbikes aterriza en un circuito histórico, Assen, para disputar su tercera prueba de la temporada. Nicoló Bulega llega a tope tras arrasar en Phillip Island y Portimao, llevándose el triunfo en las 6 carreras disputadas hasta ahora. El italiano lidera el campeonato y saca más de 50 puntos al segundo y su compañero de equipo en el Aruba.it Ducati, Iker Lecuona. Tras algunas caídas en Portugal, Álvaro Bautista y Xavi Vierge buscarán estar arriba en la ronda de Países Bajos.

La acción en pista comenzará el viernes y el sábado 18 de abril será la clasificación (11:15) y la carrera 1 a las 15:30 (horario peninsular español). El domingo 19 de abril se disputará la Superpole Race a las 11:10 y la carrera 2 será a las 15:30 (horario peninsular español). Toda la acción del Mundial de Superbikes lo podrás seguir a través de DAZN.

Salida carrera 2 Portimao / WorldSBK

Bulega llega imparable a Assen

La tercera ronda del Mundial de Superbikes se celebra en Assen, un circuito histórico de 4,542 kilómetros con 18 curvas (12 a derechas y 6 a izquierdas), que ocupa la segunda posición en número de carreras disputadas en el campeonato con 71, a solo 5 del récord que tiene Phillip Island con 76. Las carreras serán, como mínimo, interesantes, ya que, en las últimas 6 pruebas, han ganado 5 pilotos diferentes (2024: Nicholas Spinelli, Álvaro Bautista y Toprak Razgatlioglu y en 2025: Nicoló Bulega, Toprak y Andrea Locatelli). Además, el piloto español del Barni ha conseguido 7 triunfos en el circuito de Assen en el Mundial de Superbikes (2019, 2; 2022, 1; 2023, 3; 2024, 1). También es un trazado importante para Lecuona, ya que consiguió su primer podio en la categoría en 2022.

Tras arrasar en las seis carreras disputadas hasta ahora en Superbikes, Bulega es el líder destacado con 124 puntos. 2º está Lecuona con 68, después de conseguir 3 podios en Portimao. Axel Bassani es 3º con 60, Miguel Oliveira 4º con 56 y Alex Lowes cierra el top5 con 48 puntos. Álvaro Bautista está 10º con 27 y Xavi Vierge 14º con 15 puntos.

Nicoló Bulega / WorldSBK

Con la lesión en la muñeca y mano izquierda de Jake Dixon, Jonathan Rea volverá a subirse a la Honda en Assen y el británico apunta a que volverá en la ronda 4, en Balaton Park. Con los 4 puntos obtenidos en la carrera 2 de Portimao, Rea ha conseguido puntos en 19 temporadas consecutivas, y el circuito de Assen es su trazado fetiche, consiguiendo 17 victorias, el piloto con más triunfos en un mismo circuito.