El Mundial de Trial vuelve a Japón

Tras tres años de ausencia por la pandemia, Japón recupera su gran premio este fin de semana El campeonato está al 'rojo vivo', con Toni Bou y Jaime Busto empatados en el liderato

Después de tres años de ausencia, Japón recupera su plaza en el calendario del Mundial de TrialGP para disputar la tercera cita de la temporada. El campeonato llega este fin de semana a Motegi al 'rojo vivio', con empate en cabeza (74 puntos) entre Toni Bou, el vigente campeón de la disciplina outdoor, y Jaime Busto, después de las dos rondas disputadas en Gouveia (Portugal). Bou, que en las dos últimas pruebas disputada en Japón en 2019 se subió a lo más alto del podio, buscará repetir estos éxitos en la ‘casa’ de Honda.

Tanto las verificaciones técnicas como administrativas se han realizado este viernes, al igual que las visitas de zonas y los entrenamientos.

✅ Administrative and technical control

✅ Warm-up

✅ Sections inspection



All set to race again at Motegi 🔥#RepsolHondaTeam #HondaRacingCorporation #ToniBou #GabriMarcelli #Racing pic.twitter.com/LZC7jOmy15