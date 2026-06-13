El Mundial de Resistencia anuncia su calendario para 2027 con una carrera más

Las tradiciones en el fin de semana de Le Mans se respetan. El Mundial de Resistencia aprovecha la mítica prueba para revelar su calendario para 2027 con sorpresa, ya que Silverstone regresa al campeonato ocho años después. Además, el WEC contará con nueve pruebas, una década después, y la 95º edición de las 24 Horas de Le Mans se disputarán del 9 al 13 de junio.

El calendario de 2027 no tiene grandes cambios y es bastante parecido al inicial de 2026, que tuvo que reorganizarse por la guerra en Oriente Medio. La próxima temporada del WEC comenzará el 21 y 22 de marzo en el circuito de Losail (Catar), el 21 y 22 de marzo. Menos de una semana después, del 25 al 27 de marzo, se disputará la primera ronda del curso, los 1812 kilómetros de Catar.

Posteriormente, el Mundial de Resistencia viajará a Europa para el grueso de la temporada. Del 9 al 11 de abril será la ronda 2 con las 6 Horas de Imola. La sorpresa del calendario 2027 llegará en la tercera prueba. Silverstone regresa 8 años después al WEC del 23 al 25 de abril. El circuito de Spa-Francorchamps vendrá después, del 13 al 15 de mayo, y será testigo de los prolegómenos de las 24 Horas de Le Mans del 9 al 13 de junio.

El WEC aterrizará en el circuito de Interlagos, del 9 al 11 de julio para disputar su sexto fin de semana de competición, las 6 Horas de Sao Paulo. El Mundial de Resistencia parará para descansar y volverá dos meses después, del 10 al 12 de septiembre con la Lone Star Le Mans (6 Horas) en el circuito de las Américas. Del 24 al 26 de septiembre será la ronda 8 con las 6 Horas de Fuji, y la temporada 2027 del WEC pondrá el broche final del 4 al 6 de noviembre con las 8 Horas de Bahréin.

“El Mundial de Resistencia sigue consolidándose. En los últimos años, hemos dado la bienvenida a nuevos fabricantes a la parrilla, hemos visto un creciente interés por parte de los aficionados de todo el mundo y hemos mantenido un calendario estable y competitivo que muestra lo mejor de las carreras de resistencia”, afirma el Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, sobre el calendario y añade sobre Silverstone: “El regreso de las 6 Horas de Silverstone la próxima temporada marca un hito importante para el campeonato”.

La categoría reina del WEC llega con cambios en 2030

El Mundial de Resistencia también aprovechó para anunciar que la categoría Hypercar, la primera división, estará basada en una única plataforma de tracción a dos ruedas a partir de 2030. Además, los fabricantes podrán desarrollar prototipos totalmente personalizados internamente o recurrir a un constructor de chasis común, como ocurre con el modelo LMDh (Le Mans Daytona) actual.

Todos los vehículos serán de tracción trasera e híbridos, con sistemas híbridos construidos por un proveedor designado o desarrollados internamente, siempre que cumplan con las mismas especificaciones. El chasis deberá fabricarse según las normas de seguridad actualizadas de la FIA, mientras que la arquitectura y la cilindrada del motor no tendrán restricciones, y la potencia aumentará aproximadamente 20 kW. El objetivo del nuevo reglamento unificado para los Hypercar es ofrecer a los fabricantes existentes, entrantes, como Genesis en 2026 o Ford y McLaren en 2027, y potenciales, un certamen estable en el que competir, al mismo tiempo que controlan los presupuestos para garantizar la accesibilidad y apoyar el crecimiento y el éxito continuos de la categoría reina de la resistencia.