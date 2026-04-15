El Mundial de Resistencia alza el telón en Imola

El Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) fue el primero en aplazar su inauguración a causa del conflicto bélico en Oriente Medio, cancelando la cita en Qatar a finales de marzo. Ahora, en pleno parón de F1 y MotoGP por el mismo motivo, el WEC vuelve a escena con las 6 Horas de Imola, primera prueba del curso 2026.

La temporada se pone en marcha del 17 al 19 de abril en Imola con una parrilla compuesta por 14 fabricantes y un total de 99 pilotos repartidos entre las categorías Hypercar y LMGT3. El Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, de 4,909 kilómetros y recorrido en sentido antihorario, es un circuito muy exigente para pilotos y máquinas, tal como ha quedado demostrado ya en el test colectivo previo a la carrera del fin de semana.

Marco Sorensen protagonizó un aparatoso accidente, destrozando el Aston Martin que comparte con el catalán Álex Riberas y dando trabajo extra a los mecánicos del equipo Heart of Racing. "Este es el peor circuito para nosotros. El coche sufre al subirse a los pianos", reconocía ayer Riberas, que solo pudo rodar por la mañana y en mojado.

Otro piloto catalán, Miguel Molina, tuvo un estreno mucho más brillante, con Ferrari al frente de los test. Su compañero Antonio Fuoco situó el Hypercar 499P número 50 en primera posición de la tabla de tiempos, por delante del coche privado de AF Corse, con Robert Kubica al volante y de Antonio Giovinazzi, con el otro Ferrari oficial.

Ferrari abre el curso como vigente campeón del WEC y buscará comenzar la defensa del título con un nuevo triunfo. Toyota, que continúa siendo la referencia histórica en el Mundial, llega con una evolución importante de su prototipo y el reto de mejorar su balance en 2025. En la categoría LMGT3, la igualdad ha sido la tónica en las últimas ediciones. BMW y Porsche se han repartido las victorias en Imola.

El programa del fin de semana comenzará con los entrenamientos libres el viernes 17 de abril. La clasificación, que incluye la Hyperpole, se disputará el sábado a partir de las 14:30 horas, mientras que la carrera de seis horas dará inicio el domingo 19 de abril a las 13:00 horas.

Horarios – 6 Horas de Imola 2026

Viernes, 17 de abril

10:15 – Entrenamientos libres 1

15:15 – Entrenamientos libres 2

Sábado, 18 de abril

10:30 – Entrenamientos libres 3

14:30 – Clasificación LMGT3

14:50 – Hyperpole LMGT3

15:10 – Clasificación Hypercar

15:30 – Hyperpole Hypercar

Domingo, 19 de abril