El Mundial de Fórmula E llega al rojo vivo a Mónaco con un Pepe Martí que quiere seguir sumando

El Mundial de la Fórmula E está muy emocionante. Tras las carreras estratégicas de Berlín y las victorias de Nico Müller y Mitch Evans, la categoría eléctrica afronta sus rondas 9 y 10 en Mónaco. Con 6 ganadores distintos en 8 carreras, el campeonato está muy apretado y Pepe Martí buscará acabar en los puntos, después de conseguir la 7º y 12º posición en Berlín.

La Fórmula E aterriza en el Principado de Mónaco para llegar y superar el ecuador de la temporada 12. Montecarlo es uno de los circuitos históricos de la categoría eléctrica, ya que debutó en 2015 y desde entonces se han disputado 9 carreras allí. El primer ganador y el último hasta ahora fue Sébastien Buemi, que es el piloto con más victorias en las calles de Mónaco con 3 (2015, 2017 y 2025).

Mónaco comenzó siendo una cita que se disputaba cada 2 años, hasta que en la temporada 7 (2020-2021) pasó a convertirse en una prueba habitual en el calendario de la Fórmula E. Hasta ese entonces, la categoría utilizaba un circuito corto, pero a partir del siguiente año (temporada 8), los monoplazas eléctricos compiten en el mismo trazado que la Fórmula 1 (3,337 kilómetros y 19 curvas).

Un doble E-Prix de Mónaco que será muy emocionante

Por segunda temporada consecutiva, se disputarán dos rondas (9 y 10) en Mónaco. La prueba del sábado tendrá Pit Boost, la parada obligatoria de 30 segundos durante la carrera para recargar un 10% la batería de los monoplazas. Además, solo tendrán 6 minutos del modo de ataque. La ronda 10 (domingo) no tendrá paradas en boxes obligatorias y el attack mode será de dos activaciones que duran un total de 8 minutos.

El fin de semana en Mónaco será vibrante. En las 8 rondas que llevamos hasta ahora, ha habido 6 ganadores distintos: Jake Dennis (Brasil), Cassidy (México), Evans (Miami y la ronda 8 en Berlín), Pascal Wehrlein (Ronda 4 en Arabia Saudí), Da Costa (Ronda 5 en Arabia Saudí y la ronda 6 en el circuito del Jarama) y Nico Müller (Ronda 7 en Berlín). Wehrlein lidera la Fórmula E con 101 puntos y llega a un trazado donde nunca ha conseguido la victoria. Evans ganó en la temporada 10 en Mónaco y es 2º en el campeonato con 98 puntos, seguido de Edoardo Mortara con 93. El vigente campeón de la categoría eléctrica, Oliver Rowland, es 4º con 83 puntos y el top 5 lo cierra Nico Müller con 75. Pepe Martí se mantiene 10º con 25 puntos y este fin de semana llega a uno de los circuitos que mejor conoce en el Mundial.

Horarios y dónde ver el doble E-Prix de Mónaco de la Fórmula E

La categoría eléctrica llega al rojo vivo a las calles del Principado. Será un fin de semana con doble carrera y la actividad en pista se comprimirá en tan solo dos días, en vez de tres como en otros doble E-Prix. La acción en pista empezará el sábado 16 de mayo a las 07:30 con los primeros entrenamientos libres y lo importante empezará a partir de las 10:40 (horario peninsular español) con la clasificación. La carrera de la ronda 9 será a las 15:05 (horario peninsular español). El domingo 17 de mayo se disputará la ronda 10 y la actividad sobre las calles de Mónaco comenzará a las 08:30 con la tercera sesión de prácticas. A las 10:40 será la clasificación y a las 15:05 (horario peninsular español) será la carrera. Podrás seguir toda la emoción del Mundial de la Fórmula E a través de las crónicas del Diario Sport y en directo en Teledeporte y Eurosport.