Motor
Mueren dos pilotos tras un grave accidente durante una prueba del campeonato de resistencia en Brno
Philipp Steinmayr, de 33 años, y Adrian Rus, de 44, participaban en las 24 Heures Motos
Sport.es
Tristes noticias las que llegan desde Brno. Dos pilotos, de 33 y 44 años, han fallecido tras un brutal accidente durante la salida de la prueba del FIM Endurance World Championship (FIM EWC) que se estaba disputando en Brno, tal y como confirmó la organización del campeonato en un comunicado.
"Con profunda tristeza, el Campeonato Mundial de Resistencia FIM (FIM EWC) ha conocido el fallecimiento de Philipp Steinmayr y Adrian Rus, tras un accidente durante una ronda del Campeonato Internacional de Motociclismo Alpe Adria en el Automotodrom Brno. Philipp participó en las 24 Heures Motos de 2026 con el equipo National Motos Honda FMA. Nuestros pensamientos están con las familias, seres queridos y equipos de ambos pilotos, y con todos aquellos que los conocieron", reza la nota emitida por el FIM EWC.
El accidente mortal tuvo lugar durante la salida cuando Steinmayr, que partía desde la segunda posición de la parrilla, se quedó parado por un problema mecánico. Aunque levantó la mano rápidamente informando al resto de participantes, no todos pudieron esquivarle a tiempo. Rus, que partía desde posiciones más retradadas, no pudo ver al austríaco y chocó contra él a alta velocidad. Steinmayr falleció en el acto a causa del impacto. Rus fue trasladado rápidamente al hospital en estado crítico y falleció poco después.
Tras la terrible noticia, la organización del campeonato decidió suspender todo el programa de competición previsto para el fin de semana: la Copa de Europa de Supersport 300, la Copa de Europa de Supersport 600, la Copa de Europa de Superstock 1000 y el Campeonato de Europa Femenino.
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