Muere el piloto Daniel Ingham durante el TT de la Isla de Mann

El mundo del motociclismo vuelve a estar de luto. La organización del TT Isla de Man comunicó este jueves el fallecimiento del piloto británico Daniel Ingham, quien sufrió un duro accidente durante la jornada de clasificaciones del miércoles. Se trata del primer fallecimiento en dos años, en una cita en la que a lo largo de la historia son más de 270 los pilotos que han perdido la vida.

El piloto, de 33 años, debutaba este curso en el Tourist Trophy, pero ya contaba con experiencia en este trazado por más de una década. Su mayor logro fue la victoria en el Gran Premio de Manx de 2024. No obstante, un circuito tan traicionero como el del TT no perdona. Se encontraba en la tercera sesión de clasificación, y acababa de salir a pista cuando perdió el control en la curva Doran’s Bend, una de las más rápidas y complejas del circuito. Nada pudieron hacer los servicios de emergencias para salvarle la vida.

"La organización del TT de la Isla de Man lamenta profundamente el fallecimiento de Daniel Ingham tras un incidente ocurrido anoche durante la sesión de clasificación para el TT de la Isla de Man de 2026", anunció la organización en un comunicado.

Quisieron destacar el gran piloto que fue y su amplia experiencia. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y amigos de Daniel. Asimismo, enviamos nuestro más sentido pésame a su equipo. Si bien 2026 marcó su debut en el TT, Daniel contaba con más de una década de experiencia en el circuito de la Montaña, habiendo competido en el Gran Premio de Manx desde 2016, donde logró varios podios, y ganando el prestigioso MGP Senior en 2024. Un miembro querido y respetado de la comunidad de las carreras de carretera, la pasión de Daniel por este deporte era evidente para todos los que lo conocían", terminaban diciendo.

El TT de la Isla de Mann, con más de un siglo de historia, es considerada una de las pruebas más espectaculares del mundo del motor. Pero también de las más peligrosas. La carrera se celebra por las carreteras de la isla situada en el mar de Irlanda, lejos de la seguridad que proporciona un circuito de carreras. De hecho, se trata de caminos entre muros, árboles o jardines de casas particulares, en vez de escapatorias y los famosos 'air fence' de MotoGP. Por lo que es habitual ver accidentes graves.

Accidentes en Sidecars

El fallecimiento de Ingham supone la primera víctima mortal desde Louis O'Regan, quien falleció en un accidente en Kate’s Cottage en 2024. Por otro lado, fue la semana pasada cuando hubo que lamentar la muerte de Alan Oversby, quien perdió la vida mientras competía en las Pre-TT Classic Road Races.

Por otro lado, también el miércoles, se produjo otro duro accidente en la categoría de Sidecars. En él se vieron implicados los hermanos Ryan y Callum Crowe. No se teme por la vida de ninguno, pero el incidente sí ha llevado a la organización a suspender la categoría para lo que resta de edición. A principios de esta semana, en la misma categoría sufrieron otro accidente Maria Costello y Shaun Parker.