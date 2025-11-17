Muere el piloto Carlos Fernández en un accidente de senderismo

El piloto Carlos Fernández Vecín, de 45 años, falleció este domingo al precipitarse desde una altura de 300 metros mientras realizaba senderismo en la zona de Graduara, frente al sector de escalada del Covachón, en Teverga (Asturias).

Fernández se encontraba realizando una ruta cuando se despeñó desde una alturas de unos 300 metros. De inmediato se dio aviso al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, que se trasladó en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y a, así como a los bomberos con base en el parque de Proaza que se trasladaron con el furgón multisocorro.

Ya en la zona se realizaron los primeros auxilios al accidentado, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se le inmovilizó para ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La víctima falleció durante el trayecto entre la zona del accidente y el hospital.

Homenaje póstumo

Fernández estaba vinculado desde hacía más de dos décadas al Team Repauto de Ponferrada, de donde era originario el piloto. "Quedamos en shock en el momento, porque era muy jovencito, 45 años, de esas noticias que te quedas...", explica la secretaria del Team Repauto, Mari Carmen Requena, en declaraciones que recoge 'elbierzonoticias'.

El equipo ha decidido homenajear al que fuera su piloto el próximo 21 diciembre, durante la Carrera de Campeones que se disputa en Ponferrada el 20 y 21 de diciembre. "Gracias por todos los grandes momentos que nos brindaste compañero, nunca te olvidaremos, hoy brilla una estrella más en el cielo. Descansa en paz Carlos", escribió el Team Repauto en un mensaje en sus redes sociales.