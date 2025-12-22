Motor, emoción y solidaridad para cerrar el año en el Circuit

El RallySprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya reúne todo lo que cualquier amante del motor puede desear: emoción, diversidad, cercanía con los participantes y mucha velocidad. Y cualquier parecido con la realidad es pura casualidad.

Con un recorrido de infarto, el sexto RallySprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya ha transformado las instalaciones del Circuit para adecuarlas a una modalidad tan inusual en los circuitos de asfalto como la de los rallyes. Los 95 participantes han deleitado a los presentes pasando a tan solo unos metros de ellos por partes de la pista, viales, zonas de público y un largo etcétera de lugares insólitos. El recorrido ha consistido en tres pasadas al tramo de 12,26 km.

En este marco competitivo, el Circuit de Barcelona-Catalunya ha puesto el broche de oro a una temporada más, con una gran multitud de premiados. Entre todos ellos destaca el vencedor scratch de la prueba, el dorsal #4 que corresponde a Sergi Francolí y Carlos Solano con el Toyota Yaris GR Rally 2.

La pareja se ha llevado un registro de 26’44”1, siendo los más rápidos en todas y cada una de las pasadas del tramo. La más rápida de las tres ha sido la última pasada, con unas temperaturas algo más elevadas. Gran resultado para los participantes que el año pasado lograron ser segundos.

En la segunda posición, Aleksandr Semenov y Aleksei Ignatov a los mandos de otro Toyota Yaris GR. Su marca total ha sido de 27’18”2. El podio scratch ha sido copado por los míticos Miguel Ángel Díaz Aboitz y Diego Sanjuan (Skoda Fabia RS Rally 2).

En velocidad, Francolí-Solano han repetido en el podio, siendo también los más rápidos de la Clase 3, mientras que Guillem Bragulat y Cosme González (Renault Clio Williams) se han impuesto en la Clase 2. Por último, la pareja formada por Manuel Fernández y Marc Dídac Valverde (Citroën Saxo) ha marcado la pauta en la Clase 1.

En el apartado de Regularidad Sport, los máximos premiados han sido José Luis Moreno e Isidre Noguera (BMW E30 320i), seguidos de las duplas compuestas por Joaquim Vilatarsana-Carles Basart (Renault R5 GT Turbo) y Joep Curtina-Albert Forcada (BMW325i), en segunda y tercera posición respectivamente.

Por último, Francesc Segú y Miquel Molist se han hecho con el oro en regularidad a bordo de un Volkswagen Golf GTI MK2, un modelo de vehículo que ha monopolizado el podio de la categoría. Esteban Munné e Ivan Matavacas han sido segundos, mientras que Jordi Soler y Ferran Solés han sido terceros.

Con La Marató de 3Cat

El Circuit de Barcelona-Catalunya colabora año tras año con La Marató de 3Cat, que este 2025 centra sus esfuerzos en la divulgación y el impulso de la investigación del cáncer. En esta ocasión, han sido diversas las iniciativas que han ayudado a recaudar fondos para dicha causa.

Por una parte, el RallySprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya, que volverá a donar una parte de lo recaudado con las inscripciones y las entradas. Paralelamente, también se han celebrado las Vueltas Solidarias, una actividad que permite rodar con vehículo particular por el trazado mundialista, dando dos vueltas guiadas por el coche de seguridad a una velocidad media de 50 km/h por el trazado Gran Premio de 4.657 metros

Las Vueltas Solidarias han vuelto a agotar todas sus entradas disponibles y han recaudado un total de 6.320€ para La Marató de 3Cat, a la vez que han permitido que cientos de aficionados cumplan el sueño de rodar por una pista por la que compiten sus ídolos, los mejores pilotos de automovilismo y motociclismo del mundo.

Adicionalmente, este 2025 el Circuit también acogió el pasado domingo 14 de diciembre la segunda edición de la Motosortida, una actividad impulsada por Motos Solidarias. La iniciativa benéfica contó con una cifra récord de 1.500 participantes y un total de 15.440€ recaudados. Los inscritos pudieron dar una vuelta por el trazado y acabaron la fiesta en el trazado off road situado en las inmediaciones del Circuit, el Rocco’s Ranch.