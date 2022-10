Sasaki, récord y 'pole' en Phillip Island

El piloto nipón de Husqvarna batió la marca de Álex Márquez de 2014 tras rodar en 1:35.854 Izan Guevara saldrá séptimo, mientras que su rival Foggia lo hará desde la duodécima plaza

El japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) protagonizó la 'pole position' para el Gran Premio de Australia de Moto3 y estableció un nuevo récord absoluto del circuito de Phillip Island para la categoría al ser el más rápido en la clasificación oficial para la decimoctava prueba puntuable del campeonato del mundo de motociclismo. Sasaki, con un tiempo de 1:35.854, batió el récord absoluto de la categoría que desde 2014 tenía el español Alex Márquez (Honda) con un registro de 1:36.050.

Los pilotos de la primera clasificación ya se pudieron beneficiar de las buenas condiciones del asfalto para intentar el pase a la segunda, y entre los más avezados desde el principio, estuvo el japonés Taiyo Furusato (Honda), que enseguida se puso al frente de la tabla de tiempos (1:37.356 en su tercera vuelta), perseguido por el británico Scott Ogden (Honda) a escasamente una décima de segundo, y la situación no cambió demasiado a lo largo de toda la sesión. Pero en el tramo final todo cambió y el británico John McPhee (Husqvarna) se encaramó hasta la primera posición, seguido por los españoles David Muñoz (KTM) y Carlos Tatay (CFMoto), con el japonés Furusato en la cuarta plaza.

Metidos de lleno en la segunda clasificación, la salida a pista del líder del campeonato, el español Izan Guevara (GasGas) no se hizo esperar demasiado y, como habitualmente, intentó hacerlo en solitario, aunque a su rueda enseguida se puso el también español Iván Ortolá (KTM), en tanto que el resto de pilotos esperaron sobre sus motos en las puertas de sus respectivos talleres el momento propicio para salir. El tercero en partir fue el británico McPhee, el más rápido de la Q1 y apenas unos segundos más tarde lo hicieron el resto de pilotos, cuando Guevara y Ortolá completaban su primer giro. En la segunda vuelta Izan Guevara ya rodó en 1:37.148 con un compuesto de neumático trasero duro que luego cambió por uno más blando, pero el resto de competidores se encontraba ya en pista buscando su primera vuelta rápida y Ayumu Sasaki (Husqvarna) no tardó en liderar la tabla (1:35.854), con casi un segundo de ventaja sobre los españoles Jaume Masiá (KTM) y David Muñoz (KTM). Otro que también intentó tirar hacia arriba en la tabla de tiempos pero acabó por los suelos, fue el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), quien ni siquiera pudo conseguir un tiempo de calificación y concluyó último la clasificación pues su moto resultó muy dañada en el percance y no pudo continuar.

En pista, Ayumu Sasaki se mantuvo firme en la primera plaza en tanto que sus rivales se esforzaban por intentar rebajar el nuevo récord del circuito establecido por el japonés y que más se acercó a él fue el español Sergio García Dols (GasGas), que se puso a 187 milésimas de segundo, con Carlos Tatay en la tercera plaza, mientras que en ese último minuto el líder del mundial se encontraba en una preocupante decimotercera posición, a más de un segundo del líder de la clasificación. Y en cierta medida logró su objetivo, pues aunque arrastró tras su rebufo a varios rivales, Izan Guevara consiguió ascender hasta la séptima posición, lo que significa la tercera línea de la formación de salida, junto al turco Deniz öncü (KTM) y el también español Jaume Masiá, a nueve décimas de segundo de un sólido Ayumu Sasaki, que saldrá desde la primera línea, con los españoles Sergio García Dols e Iván Ortolá. En la segunda estarán el español Carlos Tatay junto al brasileño Diogo Moreira (KTM) y el italiano Stefano Nepa (KTM), y en la cuarta Taiyo Furusato, David Muñoz y el italiano Dennis Foggia (Honda), que no se encuentra en muy buena predisposición para plantar batalla desde el principio a sus rivales por el título, Ayumu Sasaki e Izan Guevara al ser duodécimo y, lo que es peor, a más de un segundo de Sasaki.