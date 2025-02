Rueda: "El objetivo es ser constantes durante todo el año"

José Antonio Rueda afronta este 2025 su tercera temporada en la filas del Red Bull KTM Ajo con el objetivo de continuar la progresión mostrada en las últimas campañas y pelear por las posiciones de privilegio. El piloto español parte con buenas sensaciones después de los test de pretemporada celebrados en el Circuito Ángel Nieto de Jerez en los que marcó la pauta, siendo uno de los más rápidos.

A tan solo unos pocos días para que de inicio el campeonato con el GP de Tailandia, el joven piloto sevillano valoró sus opciones y repasó sus metas en una entrevista difundida por los medios oficiales del equipo.

Tercera temporada en Moto3. En la primera conseguiste tu primer podio y el año pasado conseguiste tu primera pole y tu primera victoria. ¿Qué esperas de este año?

Espero tener un buen 2025. El objetivo es ser constantes durante todo el año, que es lo que más nos costó el año pasado, e intentar luchar siempre en cabeza. Tenemos más experiencia en algunos de los circuitos más nuevos para nosotros, que también fue mi mayor lucha en años anteriores, así que lo principal es poder ser competitivos en cada Gran Premio y disfrutar al máximo de la temporada. Luego veremos qué pasa.

¿En qué te diferencias del piloto que se incorporó al Campeonato del Mundo en 2023?

En todos los sentidos. Ahora tengo mucha más experiencia y conozco de primera mano cómo funciona el Mundial. La aclimatación que tienes que hacer una vez que llegas aquí es diferente a cuando vas a otros campeonatos, ya que tienes menos tiempo para adaptarte y todo el mundo es mucho más rápido desde el principio, por lo que la experiencia se vuelve muy importante a medida que pasa el tiempo.

Siempre estaré agradecido al Red Bull KTM Ajo por la confianza que han depositado en mí, y también es un golpe de suerte para mí, ya que son uno de los grandes equipos en los que sueñas estar

¿Qué importancia tiene para ti el equipo?

Red Bull KTM Ajo son muy importantes para mí. Me dieron la oportunidad de dar el salto al Mundial hace dos años y he pasado los primeros años en el campeonato con ellos. Siempre estaré agradecido por la confianza que han depositado en mí, y también es un golpe de suerte para mí, ya que son uno de los grandes equipos en los que sueñas estar, así que estoy muy contento de seguir trabajando con ellos.

¿Cuál es tu balance de la pretemporada?

Ha sido un invierno corto pero muy provechoso. He viajado mucho a Barcelona para entrenar y también a Austria para prepararme en el APC, el Centro de Alto Rendimiento de Red Bull. Creo que, en general, la pretemporada ha sido buena, ya que he mejorado mucho, sobre todo en cuanto a la forma física. Así que estamos más que preparados para empezar en Tailandia.

La KTM, preparada para el inicio del mundial / Red Bull KTM Ajo

¿Te consideras uno de los hombres a batir en 2025? ¿Cómo gestionas esa presión extra?

Es importante saber gestionar la presión. Este año soy uno de los pilotos con más experiencia de la parrilla y la experiencia tiene que jugar a nuestro favor. Es complicado, porque al final estás en un Mundial y en uno de los mejores equipos y no es fácil gestionar todo lo que rodea a eso, pero somos capaces de hacerlo, sin duda. Ahora la clave es empezar bien el año y a partir de ahí coger confianza para afrontar el resto de temporada.

¿Qué te parece la llegada de tu nuevo compañero, Álvaro Carpe?

Álvaro es un piloto muy bueno. Creo que este año lo va a hacer muy bien y que además va a luchar por ser Rookie del Año en la categoría. Por cómo ha ido la pretemporada parece que puede ser uno de los pilotos más rápidos de la parrilla. Eso, al final, es algo que me motiva mucho, porque me ayuda a ser más competitivo en cada sesión.

¿En qué aspectos crees que puedes diferenciarte de tus rivales?

Sobre mi trabajo en solitario. En el test de Jerez trabajamos mucho el pilotaje en solitario y eso es importante para no depender de nadie. Las carreras de Moto3 suelen ser muy diferentes porque el grupo siempre es difícil de romper y no puedes apretar mucho delante, pero también es fundamental ser competitivo cuando trabajas en solitario y creo que este año nos hemos preparado bien en ese sentido. Siempre hay muchos factores que no dependen de nosotros, pero con los que sí, intentamos tener el máximo control posible.