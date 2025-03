Máximo Quiles, la gran apuesta de Marc Márquez

En el motociclismo, como en la vida, hay personas tocadas con una varita mágica, predestinadas a grandes cosas. Y Máximo Quiles (Murcia, 2008) es una de ellas. Si no lo fuera, Marc Márquez no se habría fijado en él cuando tan solo era un niño que competía en categorías inferiores. Tampoco le habría invitado a entrenar con él. Y mucho menos, se habría convertido en una especie de padrino de su trayectoria profesional. "Si Marc ha visto algo en mí, por algo es", decía en una entrevista reciente el murciano.

Su pasión por el mundo de las dos ruedas es algo innato. Le corre en el ADN, en la sangre. Se ha transmitido generación tras generación. “De hecho, mi padre corría, aunque no a nivel profesional con las 80cc”, revelaba a Mundo Deportivo.

Quiles ha despertado la atención de los expertos en la materia por su estilo de pilotaje instintivo y agresivo. También fluido y poco cauto. Todas estas cualidades lo llevaron a ganar dos veces la European Talent Cup, en 2021 (a los trece años) y 2023 (a los quince), siendo el único piloto de la historia en haber logrado llevarse el título en dos ocasiones.

Estilo instintivo, fluido y agresivo

Pero lo cierto es que mucho antes ya había logrado grandes resultados, siendo subcampeón en la categoría de Moto4. Y mientras competía en el campeonato europeo antes citado, en el marco del JuniorGP, también se hizo un hueco en la Red Bull Rookies Cup, siendo el tercero en la general en 2022 y 2023. Allí impresionó a Marc, un ocho veces campeón y uno de los pilotos más laureados de todos los tiempos. Comenzaron a entrenar juntos. Le dio consejos. Y, finalmente, lo fichó para su empresa de ‘management’, Vertical Media. “Me ayudan un montón. Estar apadrinado por Marc y Álex Márquez es súper importante. Creo que son los mejores de la historia y es muy bonito”, explicó ante el medio citado anteriormente.

Por su parte, Marc reveló en una charla con DAZN, que Quiles es un piloto “especial” porque “pilota muy rápido de manera natural, pero como niño tiene esa cosa especial”. “Cuando le miro, me veo reflejado, me veo a mí mismo, porque parece tímido, pero no lo es”, reveló entonces el 'tro de Cervera'. También Álex se refirió a él en un acto junto a Estrella Galicia a finales del pasado año. “Tiene el peso de ser el elegido por Marc, pero es lo que hay. Si esa presión la pasa de joven, no la tendrá cuando llegue a MotoGP”, sentenciaba.

Este fin de semana, el pupilo de los dos primeros pilotos en la lucha por el mundial de MotoGP debuta en la categoría de Moto3. Lo hace dos carreras después que el resto de sus rivales, tras cumplir los 17 años el pasado 19 de marzo. Se convertirá en el piloto más joven de todo el campeonato.

Cabe recordar que la edad mínima para competir en la categoría inferior del mundial son los 18. A excepción de aquellos que se clasifiquen entre los tres primeros en copas de promoción como el JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup, a quienes se les permite competir en Moto3 con 17 años, un año por debajo. La pasada temporada, Máximo fue quinto en el campeonato patrocinado por la marca de bebidas energéticas, y aunque estuvo a las puertas de no lograr la tercera plaza en el JuniorGP, finalmente consiguió sobrepasar a su rival, Jesús Rios.

Debut en ‘territorio Márquez’

Caprichoso como nadie, el destino ha querido que su primera carrera como piloto del campeonato sea en el Circuito de las Américas, aquel en el que su mentor, el dorsal 93, se coronó hace ya mucho tiempo como el piloto con más victorias, con un total de siete. Algo que puede darle cierta ventaja en su primera carrera, ya que de bien seguro recibirá consejos del piloto que mejor traza las 20 curvas que componen el circuito diseñado por el legendario piloto estadounidense Kevin Schwantz.

Máximo Quiles durante el test de pretemporada en Jerez / RRSS / Máximo Quiles

Máximo, que competirá con el dorsal 28, formará equipo con Dennis Foggia (subcampeón de la categoría en 2021, tras perder contra Pedro Acosta) en el Aspar Team. Un aterrizaje inmejorable, puesto que el equipo valenciano se coronó como campeón del mundo de la categoría inferior el pasado curso junto a David Alonso. En 2020 lograron la misma hazaña con Albert Arenas y en 2022 repitieron con el talento mallorquín Izan Guevara. Solo el tiempo dirá si podrán lograrlo también junto al murciano. Ya son muchos quienes creen que Quiles hará cosas grandes.