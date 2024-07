José Antonio Rueda: “Desde el principio, el objetivo es ganar el título"

José Antonio Rueda, piloto de Moto3 del Red Bull KTM Ajo, comenzó la temporada como uno de los favoritos de la categoría. Una inesperada apendicitis detuvo su progresión en las primeras carreras, aunque el piloto español ha sabido afrontar la situación para recuperar su mejor versión y volver a pelear por las primeras posiciones. Rueda hace balance de la primera parte de este 2024 y desvela sus objetivos de cara a las próximas carreras en una entrevista difiundida por su equipo.

Es tu segunda temporada con el equipo y hemos notado un gran salto de calidad en tu pilotaje y en resultados. ¿Cuál ha sido la clave durante el invierno y en esta primera parte de la temporada para conseguir este nivel?

"Yo creo que, sobre todo, la experiencia del año pasado me ha ayudado mucho. Además, compartir box con Deniz Öncü también me fue de gran ayuda. Gracias a él pude ver cómo era la forma de trabajar en el mundial y afrontarlo de otra manera. He seguido trabajando como siempre, pero sabiendo el camino a seguir es más fácil a la hora de afrontar el trabajo con el equipo y con la moto en cada circuito".

Está siendo un año de muchos cambios y muchas novedades. KTM ha trabajado mucho para que este año podáis competir con la nueva moto, con la que se están viendo grandes resultados. ¿Cuáles son los puntos que más destacarías y en qué puntos crees que puedes marcar la diferencia?

"El cambio de neumáticos a Pirelli se está notando mucho este año y a mí personalmente me ha favorecido. Obviamente KTM ha trabajado mucho, la moto ha dado un gran salto en cuanto a todo. Me he adaptado muy bien desde el principio y se asemeja más a mi pilotaje, por lo que me resulta más sencillo pilotarla".

Desde el principio de temporada has sido uno de los pilotos más destacados en la categoría. Sin embargo, el inicio de la temporada no fue el esperado debido a la operación por apendicitis. En cuanto a resultados no estás donde esperabas a principio de año, pero has vuelto a estar delante rápidamente. ¿Hasta qué punto te ha afectado y cómo has enfocado la situación para volver a pelear por el podio en las últimas carreras?

"El inicio de año no fue como esperábamos porque me perdí alguna carrera. Eso me hizo perder un poco el ritmo y la confianza, pero creo que lo he afrontado bien. Me lo he tomado como un nuevo reto, el volver a poder estar delante y demostrar que aunque me haya perdido algunas carreras puedo volver a estar delante. Me he perdido algunas carreras importantes, como Jerez, que además era mi Gran Premio de casa, pero lo más importante es que hemos podido volver a luchar por el podio en las últimas carreras".

De todas las carreras que se han disputado, tan solo has estado fuera de la primera fila en una de ellas (sin contar las UNFIT). Han llegado podios, pero la victoria todavía se resiste. ¿Qué crees que falta para que llegue esa primera victoria en el mundial?

"Creo que nos falta mejorar un poco en distintos aspectos: saber colocarnos mejor en carrera, tener un poco más de suerte y pelearlo hasta las últimas vueltas. Destacaría pelear un poco más las primeras vueltas y para tener más opciones de estar en el Top3 desde el principio".

"Pese a que me he perdido algunas carreras, he demostrado que puedo volver a estar delante".

¿Cómo te ha ayudado Aki Ajo para alcanzar este nivel y mantener la constancia cada fin de semana?

"La metodología de trabajo de Aki ha ayudado mucho desde al año pasado. Esta temporada he aplicado todavía más sus consejos y todos los fines de semana hablo con él para saber su opinión. Su experiencia en el mundial y el trabajo que ha hecho con tantos pilotos ayuda mucho de cara a encarar la carrera en el fin de semana".

¿Qué balance haces de esta primera parte de la temporada?

"Hago un balance agridulce porque no siempre hemos tenido buena suerte. En estas últimas carreras hemos podido estar delante, pero en las últimas vueltas siempre ha pasado algo y nos hemos quedado a las puertas del podio. Se trata de seguir trabajando, nos merecemos conseguir más podios y estoy convencido de nuestro momento llegará y tenemos que saber aprovecharlo".

Ocupas la novena posición en la clasificación. ¿Cuál es el objetivo de aquí a final de temporada?

"Desde el principio de la temporada el objetivo es ganar y aún sigo pensándolo. Matemáticamente sabemos que es complicado, pero el inicio de la temporada se ha dado así, desafortunadamente. Todavía quedan muchas carreras, y pueden pasar muchas cosas. Sigo confiando y creo que todavía podemos luchar por, al menos, los tres primeros puestos de la clasificación".

¿Qué aspectos quieres mejorar de cara a las próximas citas?

"Es complicado verse a uno mismo y siempre intentas hacerlo mejor, pero me gustaría mejorar la forma de encarar el fin de semana desde el viernes hasta que llega la carrera".

Por último, ¿Qué planes tienes para estas vacaciones?

"Espero sacarme el carnet de conducir (risas) y me quiero escapar unos días a la playa para descansar con la familia, aunque no dejaremos de lado los entrenos para llegar a la segunda parte de la temporada en la mejor forma posible".