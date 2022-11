Guevara y García Dols ponen el broche de oro con "sensaciones increíbles"

Los dos pilotos de GasGas, primero y tercero en el GP de Valencia, acabaron muy satisfechos en su última carrera en el Mundial de Moto3 Un Deniz Öncü "muy agradecido con el equipo tras los tres años de trabajo" completó el podio. Diogo Moreira es nuevo campeón de los rookies

Broche de oro a una temporada excelsa para GasGas, que consiguió una victoria, dos podios y un subcampeonato en su último Gran Premio. El encargado de otorgar el triunfo fue Izan Guevara, que sumó el séptimo del curso con una superioridad absoluta sobre sus rivales.

El segundo podio y el subcampeonato corrieron a cargo de Sergio García Dols, que quedó descolgado de la lucha por el triunfo pero navegó a contracorriente -y en solitario- para conseguir la P3 tras su compañero de equipo y Deniz Öncü.

Guevara, en el parque cerrado, reconoció haber sentido unas "sensaciones increíbles en la última carrera. El ritmo ha sido muy rápido y el trabajo de mi equipo, excepcional. Hemos conseguido el 4/4 en España, que era nuestro objetivo aquí en Valencia y además nos vamos de Moto3 ganando, así que esto merece una gran celebración", apuntó el campeón del mundo.

