Así queda la clasificación del Mundial de Moto3 tras el GP de Valencia

Izan Guevara, tras conseguir el título mundial en Australia, se consagra como ganador del último Gran Premio Sergio García Dols, Dennis Foggia, Ayumu Sasaki y Deniz Öncü completan el Top5 final

El Gran Premio de Valencia deja, como no, a Izan Guevara como líder, más consagrado si cabe, de este Mundial de Moto3 2022. El balear consiguió volver al triunfo en una carrera que su compañero Sergio administró a la perfección para asegurar la P3 en solitario y, en consecuencia, el subcampeonato del mundo y el doblete para GasGas.

Carrera de mucho poderío de Izan. El balear no tuvo oposición de inicio y consiguió tirar hasta escaparse cuando apenas habían pasado un par de vueltas. Con él solo pudieron irse Deniz Öncü, el propio Sergio e Iván Ortolá, que fueron los únicos capaces de neutralizar -inicialmente- el ritmo endemoniado de Izan.

