Álvaro Carpe: "El podio significa mucho para mí"

El murciano Álvaro Carpe se convirtió en el GP de Tailandia en uno de los grandes propios del fin de semana. El rookie presentó su candidatura con un podio en su estreno con el Red Bull KTM Ajo y espera seguir en progresión.

Tras esa primera prueba del campeonato, el joven campeón del FIM JuniorGP 2024, valoró sus posibilidades y analizó sus objetivos de cara a esta temporada de Moto3, en una entrevista ofrecida a los medios oficiales del equipo.

El año pasado debutaste en SolidarityGP y estuviste a punto de sumar tus primeros puntos. ¿Esperabas poder hacer lo que hiciste en Tailandia sin conocer la pista?

Aunque debuté en el GP Solidario a finales de 2024, para mí fue completamente diferente. En Barcelona apenas pude probar nada con la moto, ya que la estrené el viernes y era todo muy nuevo. Con Tailandia creo que al principio no me lo esperaba, porque soy un debutante y no conocía el circuito. Además, las condiciones meteorológicas eran muy, muy extremas y el calor se convirtió en un factor determinante, por lo que al principio no veía factible poder conseguir el segundo puesto. Ahora he cambiado un poco mi planteamiento y me creo un poco más lo que pasó el domingo en la pista.

¿Qué significa para ti este podio? ¿Cómo ha ido la carrera?

Este podio significa mucho para mí. Estoy muy orgulloso de todo el equipo, porque como ya he dicho, era nuestra primera carrera de la temporada juntos y en un circuito que no conocía. La carrera se puso muy difícil en las primeras vueltas, porque cada vez que intentaba adelantar y no podía mantenerme en cabeza del grupo, me frustraba, así que tuve que tomarme las cosas con un poco más de calma. A partir de la cuarta vuelta me fui calmando un poco y me centré en adelantar a los pilotos uno a uno, hasta que, al final, el grupo se redujo a solo tres. También me costó mucho soportar el calor, ya que me sentí muy mareado en la segunda mitad de la carrera, pero por suerte me recuperé para la última vuelta y pude luchar con confianza contra Adrián Fernández.

¿Cómo te definirías como rider?

Como piloto diría que soy agresivo, limpio e inteligente. Creo que son tres adjetivos que encajan conmigo y con mi manera de pilotar, de adelantar y de entender las situaciones en cada momento. La estrategia también es un elemento clave en la competición y en ese sentido mi equipo me ayuda a tomar las mejores decisiones y a gestionar las carreras de la mejor manera posible.

Después de este primer Gran Premio tan positivo, ¿qué objetivos te marcas para el resto del año?

Los objetivos para el resto del año podían haber cambiado, pero no es así. Al principio quería centrarme un poco más en crecer como debutante, para poder llegar al grupo de delante y a las primeras posiciones, y todo me ha llegado muy rápido desde que llegamos a Tailandia. La verdad es que todo ha salido bien enseguida, pero hay que seguir por el mismo camino si queremos afrontar bien cada etapa. Quiero aprender, ganar experiencia, disfrutar de mi primer año y, si hacemos las cosas bien y podemos luchar por ser el Rookie del Año, mucho mejor. Sin duda, este es el inicio soñado para cualquier piloto, pero cambiar nuestros objetivos sería un error.

¿Cómo preparaste tu gran pretemporada y qué papel jugó tu equipo en ella?

La pretemporada ha sido muy dura, porque me operaron de la clavícula, pero lo hemos llevado muy bien. Hemos entrenado y trabajado mucho, y eso se ha reflejado en la carrera y en el trabajo que hemos hecho durante todo el fin de semana. Obviamente mi equipo me ha ayudado mucho y entrenar con ellos ha sido divertido y un auténtico placer. Siempre hemos estado muy centrados en el ritmo de un Gran Premio. Creo que la forma en la que hemos gestionado la pretemporada ha sido excelente, hemos sabido mantener la calma, centrarnos en lo más importante y trabajar en equipo.

Tu compañero de equipo, José Antonio Rueda, ganó la primera carrera. ¿Qué supone para ti tener como compañero de equipo a uno de los favoritos al título? ¿Cómo es tu relación con él?

José Antonio Rueda es uno de los favoritos, a tener en cuenta en 2025. Para mí, tenerlo al otro lado del box me da motivación porque, además de llevarme muy bien con él, poder trabajar a su lado es maravilloso. Por otro lado, él también sabe que yo soy rápido, así que es muy interesante compartir box con él. A la hora de trabajar, tanto dentro como fuera de la pista, me da muchos consejos y me ayuda mucho. Puedo decir con convicción que es el mejor compañero que podría tener.

El paso de JuniorGP al Mundial es más importante de lo que parece. ¿En qué aspectos lo has notado más?

Mi adaptación ha sido muy buena, pero JuniorGP es un campeonato diferente. He notado mucho el paso adelante, porque el ritmo aquí es mucho más exigente. Los demás pilotos no te dejan respirar en ninguna curva. Siempre tienes a otros rivales pisándote los talones, lo que te obliga a estar siempre alerta, mucho más pendiente y mucho más concentrado. Adelantar a un rival y que intente recuperar la posición en la siguiente curva es algo que también ocurre en JuniorGP, pero no en todas las curvas. Tienes que estar pendiente de que te cierren huecos, pero a la vez también tienes que buscar sitios para pasar, además de gestionar el ritmo de carrera. Aunque no lo parezca, es muy difícil dar el salto al Mundial de Moto3.