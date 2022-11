Así queda la clasificación del Mundial de Moto2 tras el GP de Valencia

Augusto Fernández, tras ser segundo en Valencia y la caída de Ai Ogura, se asegura el título de campeón del mundo de Moto2 Tras el balear, Ai Ogura, Arón Canet, Tony Arbolino y Pedro Acosta completan el Top5 final de la general

Se acabó la incertidumbre. El campeón del mundo de Moto2 tuvo que decidirse en Valencia y cayó del lado del favorito. Augusto Fernández se vio sorprendido por Ai Ogura en el inicio de carrera, pero el balear supo ser paciente y muy templado para no entrar al trapo de ninguna pelea que pudiera perjudicarle.

Una vez el grupo delantero se despejó, apretó las tuercas a su compañero Pedro Acosta para intentar llevarse el triunfo, aunque finalmente fuese el de Mazarrón el que se alzara con la tercera victoria del año y, consecuentemente, con el título de rookie. Augusto, por supuesto, se llevó el de campeón de la categoría intermedia.

La carrera del piloto del Red Bull Aki Ajo fue de menos a más. Por delante, Alonso López y Pedro Acosta pelearon hasta el límite por ganar la posición sin necesidad de hacerlo, mientras que Ai Ogura también se volcaba para intentar domar la cabeza y meter presión a Augusto.

What a firecracker of a celebration for our #Moto2 World Champion! 💥@Afernandez37, enjoy it! 👑#FastAF 🐰 pic.twitter.com/wS2KRS8gOq