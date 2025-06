Alberto Ferrández: "Si no tienes dinero para pagarlo todo, tienes que tener suerte"

Alberto Ferrández (Cox, 2007) se enamoró del ruido de los motores cuando tan solo tenía tres años. Ayudaba a su padre, amante del motociclismo, a quitar el calentador de los neumáticos cuando iban a los circuitos los domingos. Y finalmente, aquel niño se convirtió en piloto. Pese a tener tan solo 17 años, demuestra una gran madurez y entereza, algo habitual en los jóvenes talentos del mundo de las dos ruedas, un deporte en el que la presión por los buenos resultados obliga a tener la cabeza bien amueblada. Actualmente, forma parte del Finetwork Mir Racing Team, en el Europeo de Moto2, en el marco del JuniorGP.

La pasada temporada logró dos poles, cinco podios y una victoria. Este curso, también se estrenó en lo más alto del cajón en la segunda carrera de Estoril. Es una de las promesas del motociclismo español.

¿Por qué motociclismo y no otro deporte?

La afición viene de mi padre. A él siempre le han gustado las motos, siempre ha tenido. Cuando yo nací, él tenía una 600cc y me daba alguna vuelta. Iba también a los circuitos con él, y yo lo veía y quería quitarle los calentadores. Me gustaba el ruido de los motores y todo lo que rodea ese mundo.

A los 3 años probé una minimoto en el polígono de mi pueblo. Mi padre siempre me había dicho que tenía muy buen control con el gas, pero empecé el colegio y la moto se quedó aparcada.

A los 6 años volví a preguntar por ella. Entonces decidimos ir a una escuela de pilotaje, pero no apuntaba muchas maneras, porque yo de pequeñito era un chico corpulento, y también era muy alto. Además de ‘buenachón’. Es como que no encaja con la personalidad de un piloto, ¿sabes? Pero poco a poco fui yendo más rápido, le pillé el truco, y a los dos meses, me apuntaron para una carrera en una liga entre escuelas. A la segunda ya hice podio... y entonces seguimos. Así hemos llegado donde estamos.

La pasada temporada ya competiste en Moto2. Muchos pilotos suelen decir que es una categoría difícil para la adaptación, pero tú lograste cinco podios y una victoria el pasado curso, tras haber competido en la European Talent Cup y el JuniorGP, con motos más pequeñas y de menor potencia. ¿Cómo es ese cambio de categorías?

Empecé en 2020 en la European Talent Cup, yo en ese entonces tampoco era muy alto, por eso me fue bastante bien el primer año. El segundo año ya crecí más, entonces me costaba muchísimo ir rápido como los demás, tenía que hacer el doble de esfuerzo. En 2022, y 2023, fue aún peor. Ya medía 1.80 casi, era super difícil. Me desarrollé un poco, hice más hombros y pilotaba siempre encogido.

Sobre el 2022 ya entrenaba con motos de 600cc, que por peso de la moto y potencia es similar a la Moto2. Siempre he ido rápido con la moto grande. Fue entonces cuando decidí tirar por ahí. La adaptación fue muy buena, se me dio bien. Sí que es verdad que es bastante difícil ir rápido, porque bueno, es una moto de carreras y tiene mucha más potencia, pesa bastante más. Había que entender muchas cosas nuevas que no había practicado con la otra de calle. Hay que... ¿cómo te lo diría? Hay que cambiar estilo de pilotaje, son bastante diferentes.

Parce que ha sido fácil...

Qué va, aún debo entender y mejorar muchas cosas. Lo cual me gusta porque, al fin y al cabo, en la European estaba ya muy limitado, no tenía nada que mejorar, era muy difícil aprender algo nuevo. Y ahora veo que aún tengo camino por delante, que aún tengo faena por hacer.

¿Cómo te sentiste en Aragón, el pasado año, tras tu primera victoria en la categoría?

Siempre había hecho muchos podios. En la Talent no llegué a ganar, porque me costaba muchísimo. Llegábamos siempre en grupo y a mí se me hacía cuesta arriba adelantar en la recta. Hacer primero era casi imposible. Ya en Moto2 dije: ‘aquí puedo hacer grandes cosas’. Y bueno, a principio de temporada estaba ahí delante, pero me faltaba un pelín para ganar.

En Jerez ya me sentí mucho mejor e hice segundo a nada, tuve la carrera al alcance de mis manos. Y en Aragón llegó la primera victoria. Durante todo el fin de semana iba bastante fuerte, iba cómodo, y al final se dio. Además la victoria fue en la última curva prácticamente, entonces toda la adrenalina… por un momento, todo desapareció, ¿sabes? Fue muy bonito, de los mejores momentos de mi vida.

Alberto Ferrández celebra su primera victoria en Moto2 junto a su equipo / Alberto Ferrández / 2wheelsproject

¿Cómo definirías tu estilo de pilotaje?

Mi estilo de pilotaje en sí es muy único. Conduzco la moto de una forma muy peculiar. Otros pilotos me preguntan cómo puedo ir con la cabeza tan hacia adelante. Me tumbo muchísimo, y saco el cuerpo fuera de la moto, dejando el culo encima del asiento, para tener la más carga atrás posible.

No me he fijado nunca en ningún piloto a la hora de desarrollar mi estilo, es algo que me salió así ya con las motos pequeñas. Con motos grandes, se exageró mucho. La gente me dice que echarme fotos es increíble, que tengo un estilo muy fotogénico. Salen muy bien todas las fotos. Te diría que es parecido al de Pedro Acosta, o al menos, es lo más parecido que yo he visto.

¿En qué te ayuda este estilo ‘único’?

Sobre todo a conservar los neumáticos, porque al fin y al cabo sé tener la moto bastante recta y el cuerpo bastante fuera, por lo tanto giro igual, teniendo menos ángulo en la moto y eso cuida bastante el neumático.

Has mencionado a Pedro Acosta, pero, ¿quién ha sido tu referente a la hora de pilotar?

Esto ya lo han dicho muchos antes que yo, pero Marc Márquez. Ha influenciado a toda una generación. Al final, tengo 17 años. Lo que recuerdo de los domingos sentado en la mesa viendo MotoGP es a Marc dando espectáculo. Entonces, evidentemente te quedas como referencia con el que gana.

¿Quiénes consideras tus principales rivales esta temporada?

Mis rivales para el campeonato son los que van por delante mío en la clasificación. Yo tengo que ir a por los que tengo delante. Pero, te diría que el rival soy yo mismo.

Es un deporte muy duro mentalmente. Contáis con mucha presión a la hora de hacer resultados y reclutar sponsors para pagar las facturas…

La presión se nota, 100%. Al final, a estas edades, somos pequeños para todo lo que se nos viene encima. Pero a mí, personalmente, es algo que no me afecta. Porque Dios me ha dado el don de que lo que no me tiene que importar mucho no me importe nada. Yo me centro solo en mi trabajo, en mi día a día y mi rutina. Me divierto haciendo lo que hago, me levanto con ganas de entrenar. Yo siempre lo he dicho, si vales para esto, acabas llegando.

También hay que tener suerte, es cierto. Si no tienes mucho dinero para pagarlo todo, tienes que tener suerte, que te cojan en equipos... Pero yo siempre he dicho que el talento, la calidad, el esfuerzo... Todas esas cosas después se juntan y acaban haciendo que llegues, tarde o temprano.

¿Qué objetivo te marcas esta temporada?

Evidentemente, ganar todas las carreras que haga en mi vida. Pero el objetivo este año es mejorar para lo que pueda venir en un futuro, prepararme muy bien. Entender cuáles son los puntos fuertes y débiles de la moto. También quiero entender cómo mejorar los puntos débiles que yo pueda tener, o cómo explotar los fuertes.

Fermín Aldeguer, piloto en el equipo Gresini Racing de MotoGP, subió al Mundial tras ganar esta misma categoría en la que compites. Además, compartís el mismo dorsal, el 54. ¿A largo plazo, te gustaría poder seguir sus pasos?

A Fermín le conozco desde pequeño, se lleva tres años conmigo. En nuestra infancia, hemos corrido juntos y siempre hemos tenido problemas por el dorsal, porque claro, él era mayor que yo, entonces las categorías que yo llegaba, él lo tenía puesto. Yo escogía el ‘93’ que era el de Márquez. Siempre íbamos corriendo ahí y eran los dos 54. Ahora le veo en MotoGP y pienso: ‘qué alto has llegado, eh’. Me alegro un montón por él.

Y sí, te diría que mi objetivo al fin y al cabo es subir desde donde estoy ahora al Mundial de Moto2 directamente, pero no tengo prisa ni nada. Quiero mejorar y las cosas llegarán.