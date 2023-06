Acosta confiesa que busca ser "competitivo" como en Mugello

El piloto español de Kalex espera mantener en Alemania las buenas sensaciones de su triunfo en tierras italianas en Moto2 "Siempre es gratificante volver a competir después de ganar, así que vamos a intentar ser igual de competitivos", dice

El español Pedro Acosta (Kalex), vencedor de la carrera italiana de Mugello espera ser "igual de competitivo este fin de semana" en Alemania.

"El año pasado nos fue bastante bien en Sachsenring, fue nuestro segundo podio del año y creo que es un circuito que se adapta bastante bien a nuestro estilo y a nuestra moto", reconoce Acosta en la nota de prensa del equipo.

"Siempre es gratificante volver a competir después de ganar, así que vamos a intentar ser igual de competitivos este fin de semana", incidió el segundo clasificado del mundial de Moto2.

El también español Albert Arenas explicó que llega "a Sachsenring con ganas de resetear, ya que en Mugello hubo algo que no nos funcionó y no me sentí cómodo, así que será importante entender las dificultades que tuvimos para aprender de ellas y corregirlas".

"Vamos a trazar un plan y afrontar el Gran Premio de tal manera que pueda pilotar mejor e ir rápido durante los tres días en Alemania", explicó Albert Arenas.