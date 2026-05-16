Un 'zarpazo' de 11 puntos para un Álex Márquez, que sigue soñando con el título: "Vienen carreras clave"

Álex Márquez ha protagonizado un ajustado triunfo al sprint en Barcelona, al imponerse a Pedro Acosta en un vibrante pulso. El vigente subcampeón se encuentra cada vez más competitivo con la Ducati GP26, aunque reconoce que aún le falta “un pasito más” para poder consolidarse entre los candidatos a la victoria este domingo en el GP de Catalunya.

“Sobre el papel, honestamente, no me veo favorito, nos falta un poquito. Todo el fin de semana estoy sufriendo con el tren delantero”, ha explicado.

Sobre su batalla con Acosta, el menor de los hermanos Márquez ha señalado que “he forzado mucho al inicio y luego al final lo he pagado un poquito. He hecho una estrategia diferente a los demás. En la última vuelta no he mirado ni a cuánto estaba Pedro. Sentía la moto cerca, entonces he dicho, depende de mí. Voy a tirar al máximo, vigilar los puntos de adelantanmiento, cerrar puertas”.

A pesar de ser una sprint a doce vueltas, la mitad que la del domingo, “La carrera se ha hecho un poquito larga, sufriendo con el tren delantero. Ojalá encontremos algo esta noche tarde y mañana podamos cuidarlo un poquito más, que gire un poquito más la moto”.

Álex Márquez ha dado un zarpazo de 11 puntos en el campeonato y asegura, convencido, que “no pierdo la esperanza de luchar por el título”. Ya tenía claro al llegar a Barcelona que “las cuatro o cinco carreras siguientes serán bastante claves en ese aspecto. Recuperar esos 11 puntos, que son los que perdimos en Le Mans, por nuestros errores , es importante. No hay que cometerlos si queremos llegar a mitad o tres cuartos del campeonato, con alguna opción real al título”.

Desde su triunfo en Jerez, el piloto de Gresini sabe que van “en la buena línea”, aunque ha insistido en que “hoy no estoy de todo satisfecho porque no me estoy encontrando como me encontraba el año pasado aquí, entonces tenía mucho más flow, iba mucho más cómodo y salía todo mucho más fácil”.