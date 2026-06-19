Zarco sigue su recuperación tras su grave accidente en Barcelona: "Echo de menos mi moto y mi mundo"

MotoGP afronta en el emblemático e histórico trazado de Brno la novena cita del calendario 2026 de MotoGP, que supone el regreso a pista de Àlex Márquez tras su grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya un mes atras. Quien no estará, será Johann Zarco. El piloto francés sigue recuperándose de su accidente en la curva 1 del mismo trazado, pero compartió nuevas imágenes de cómo está afrontando su recuperación.

El domingo en Montmeló (Barcelona) terminó convirtiéndose en una jornada negra tras tener que retomar la salida hasta en tres ocasiones debido a dos graves accidentes. El primero, el del catalán, quien perdió el control de la GP26 del Gresini Racing al tratar de esquivar a Pedro Acosta en la contrarrecta del trazado barcelonés. La KTM del murciano se quedó parada tras un fallo mecánico cuando rodaba en primera plaza. Tras dos citas de baja, el '73' regresa este fin de semana para probarse sobre una MotoGP después de ser intervenido de la clavícula y recuperarse de una fractura en la vértebra C7.

El accidente de Zarco en Barcelona / motogp.com

El otro gran incidente lo protagonizó Johann Zarco. Tras una nueva salida provocada por la bandera roja del primer incidente del pequeño de los Márquez, el francés se iba al suelo en la frenada de la curva 1. Arrastró consigo a Luca Marini y Pecco Bagnaia, con tan mala suerte que su pierna izquierda quedó enganchada en la rueda trasera de la Desmosedici GP26 del bicampeón.

Este accidente provocó de nuevo una bandera roja y una rotura de ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla, además de una pequeña fractura en el peroné, que lo han mantenido alejado de las pistas hasta ahora. Sigue el '5' en espera de una operación, que no ha podido llevarse a cabo aún debido a una quemadura que añade un riesgo de infección.

Desde lo sucedido en el Circuit, son pocas las actualizaciones que ha dado el piloto. La última de ellas, llegó durante la jornada del jueves. El piloto francés compartió varias fotos y vídeos en redes sociales, mostrando que ha podido retomar los entrenamientos a pesar de la lesión y que pasa parte de su tiempo libre entre música y familia. "¡Ha pasado un mes!", decía Zarco en su publicación de Instagram. "¡No puedo negar que echo de menos a mi equipo, echo de menos mi moto y echo de menos mi mundo!", se lamentaba el francés.

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"Mientras exista riesgo de infección, no puedo arriesgarme a la operación. Pero el tiempo no se pierde, porque el trabajo que he hecho en mi rodilla antes de la cirugía me ayudará después. Así que todavía tengo que ser paciente", expresaba. "Mientras tanto, estoy mejorando mi técnica con la guitarra y disfruto de momentos de tranquilidad con mi familia", revelaba.