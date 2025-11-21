Zarco, rey de las caídas en 2025

La temporada 2025 de MotoGP llegó a su fin el pasado fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, y con él, también se paró la cuenta de caídas de este curso. Curiosamente, coincide que el piloto que más caídas ha registrado este curso marcó las mismas que el piloto que más cayó en 2024: un total de 28. Y no es otro que Johann Zarco, 'rider' para el equipo satélite de Lucio Cecchinello en Honda.

El total de caídas oficiales en 2025 asciende a 349. Zarco fue el piloto que más veces se fue al suelo durante las 22 citas del calendario. El 'rider' del LCR Honda registró hasta 28 accidentes oficiales a lo largo de la temporada, con una RC213V que, con el paso de las carreras, comenzó a funcionar mejor de lo que se esperaba en un inicio de curso. De hecho, el francés logró una victoria en su GP de casa, en el mítico trazado de Le Mans, y se pudo subir al podio de nuevo en Silverstone, donde fue segundo.

Volviendo a las caídas, Johann igualó las 28 registradas el pasado curso por el entonces 'rookie' Pedro Acosta, a lomos de la KTM del equipo satélite de Hervé Poncharal, el Tech3. El anterior curso, el de 2023, Marc Márquez lideró el ránking con 29. Lo hizo a lomos de la Honda, en un 'annus horribilis' para el piloto de Cervera y que terminó desencadenando su salida a Ducati. El resto, es historia.

En cuanto a 2025, el segundo en el ránking de más caídas es Jack Miller. El piloto del Pramac Racing terminó con 25, con una M1 lejos del potencial que exhibió en sus años dorados con Jorge Lorenzo o Valentino Rossi. Ha sido un año difícil para la marca nipona, en la que solo han logrado subirse al podio en una ocasión: lo hizo Fabio Quartararo en el GP de Alemania, donde resultó tercero. Miller, en busca de los límites de la moto, ha cosechado una gran cantidad de accidentes.

El tercero en el ranking podría sorprender a más de uno. Àlex Márquez ha sido el tercer piloto en la lista, con un total de 23 accidentes. Pese a haberse coronado subcampeón y haber logrado tres victorias y otros nueve podios, el '73' se ha caído bastante. A destacar la que protagonizó en el GP de Países Bajos, cuando luchaba con Acosta por la cuarta plaza en carrera. Entonces, se le diagnosticó una fractura en el segundo metacarpiano de la mano izquierda, es decir, su dedo índice.

Dentro del 'Top 10' en este ránking de caídas también se encuentran Joan Mir y Pedro Acosta, quinto y sexto, respectivamente. El piloto oficial de Honda ha cosechado dos podios en un excelente tramo final de la temporada, pero a lo largo del curso también se ha accidentado en varias ocasiones (22). La última vez, en el GP de Valencia, concretamente en la carrera al Sprint, en la que se fue al suelo y con él se llevó a su compañero de equipo Luca Marini, que paralelamente, solo ha sufrido tres caídas, siendo el piloto oficial que menos veces ha pobado el asfalto.

En el caso del murciano, han sido un total de 21 accidentes a lo largo del curso, un año de altibajos sobre la KTM, algo que espera poder mejorar de cara a 2026.

Caídas oficiales de 2025 Johann Zarco - 28 Jack Miller - 25 Àlex Márquez - 23 Franco Morbidelli - 23 Joan Mir - 22 Pedro Acosta - 21 Marco Bezzecchi - 19 Fermín Aldeguer - 17 Brad Binder - 17 Ai Ogura - 16 Enea Bastianini - 15 Marc Márquez - 14 Fabio Quartararo - 13 Raúl Fernández - 12 Francesco Bagnaia - 11 Augusto Fernández - 10 Miguel Oliveira - 9 Àlex Rins - 9 Somkiat Chantra - 8 Jorge Martín- 8 Lorenzo Savadori - 7 Fabio Di Giannantonio - 5 Maverick Viñales - 5 Pol Espargaró - 3 Luca Marini - 3 Aleix Espargaró - 2 Takaaki Nakagami - 2 Nicolò Bulega - 1 Michelle Pirro - 1

Marc Márquez, en media tabla

En cuanto al campeón de 2025, Marc Márquez, se encuentra décimosegundo en la lista, con 1. Media tabla para el piloto de Cervera, que el pasado curso terminó con diez accidentes más (24), superando la veintena, algo que ya le ocurrió en 2017 (27), 2018 (23), 2021 (22) y 2023 (29). Sin duda, ha sido un año más plácido para él, pero no se ha salvado de lesionarse.

Fue en el GP de Indonesia, tras ser embestido por Marco Bezzecchi en la primera vuelta de la carrera del domingo. Se informó entonces que sufría una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho, lesión de la que fue finalmente operado.