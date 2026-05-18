MOTOGP
Zarco se pone en manos del médico que trató la rodilla de Mbappé
Johann Zarco recibe el alta en el Hospital General de Catalunya y este martes consultará en Lyon con el doctor Sonnery-Cottet, el cirujano ortopédico que trató la lesión de rodilla de Kylian Mbappé
Johann Zarco, que al igual que Álex Márquez se encontraba ingresado en el Hospital General de Catalunya tras el grave accidente sufrido en la carrera disputada el domingo en el Circuit de Barcelona, ha recibido el alta este lunes y va de camino a Francia para seguir con su recuperación y ponerse en manos de especialistas.
La pierna izquierda de Zarco quedó atrapada en la parte trasera de la Ducati de Pecco Bagnaia mientras la moto giraba en el aire a toda velocidad y el francés sufrió lesiones en los ligamentos cruzados anterior y posterior, el menisco medial y el peroné.
Según ha anunciado hoy su equipo, LCR Honda, en un comunicado, "el martes Johann se reunirá con el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especialista en rodilla, en Lyon, para evaluar su estado y determinar los próximos pasos a seguir", lógicamente sin precisar si requerirá cirugía, ni los plazos para volver a la pista.
El doctor Sonnery-Cottet es un prestigioso cirujano ortopédico especializado en lesiones de rodilla y deportivas. Recientemente trató la lesión de Kylian Mbappé y también han pasado por su consulta Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic y Nabil Fekir.
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