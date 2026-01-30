Yamaha toma posiciones en el Shakedown con Miller como el más rápido

El segundo día de 'shakedown' en Sepang dejó a Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) como el piloto más rápido con un crono de 1:57.908 que mejora los registros de Aleix Espargaró, el mejor del jueves con 1:58.091.

Estos test previos a los oficiales están reservados para los debutantes de la categoría, así como a los probadores de todas las marcas, pero también para las fábricas en el rango de concesiones D, como Yamaha. Tras un primer día en el que el único representante de la casa de Iwata fue el rookie Toprak Razgatlioglu, para esta segunda jornada se pusieron ya en pista los dos pilotos del equipo oficial, Fabio Quartararo y Alex Rins, además del otro piloto del Pramac, Jack Miller.

Fue este último el que consiguió el mejor crono del día para la casa de Iwata, un 1:57.908 que fue también el mejor registro de la jornada, conseguido ya en la última parte de la sesión. Hasta entonces el líder había sido Pol Espagaró (KTM), que tuvo que conformarse con la segunda plaza de la tabla de tiempos con su 1:57.933. Por detrás quedó su hermano Aleix, tercero al manillar de la Honda con 1:58.066.

Quartararo, uno de los protagonistas del día tras el anuncio de su fichaje por Honda, marcó finalmente el cuarto mejor tiempo del día (1:58.135), seguido por su compañero, Alex Rins.

Toprak, en progresión

El cuarto representante de la casa nipona, Toprak, se conformó con la séptima plaza aunque mejoró ya sus registros del jueves. Su 1:58.805 estuvo cerca de las marcas de sus compañeros de fábrica y rebajó en casi un segundo los del primer día (1:59.647).

El piloto turco está encontrando las buenas sensaciones e incluso se permitió una pequeña licencia durante la jornada. A su dorsal, el 7, le añadió dos ceros, en un guiño al agente 007 James Bond.

Yamaha tuvo además un última moto en pista, compartida por dos de sus probadores, Andrea Dovizioso y Augusto Fernández, que obtuvo como mejor marca 1:59.351, por detrás de Michele Pirro, quien tuvo algunos problemas con la Ducati.

El otro rookie, Diogo Moreira (LCR Honda), se conformó con un discreto 1:59.930, que lo sitúa en la cola de tiempos, solo por delante de Mika Kallio (KTM).