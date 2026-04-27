Yamaha toca fondo y vuelve a 2025 para sobrevivir

Dicen que para atrás uno solo debe volver para coger impulso. Y con esa consigna, Yamaha ha decidido actuar. Está siendo un inicio de curso desastroso para la fábrica de Iwata. La M1 es ya la peor moto y se está convirtiendo en un ritual ver los cuatro pilotos de la marca nipona en las últimas plazas de la parrilla. Las situaciones extremas requieren medidas extremas y, durante los test celebrados este lunes en Jerez, se decidió dar un paso atrás y rodar con el carenado del pasado curso.

La nueva esperanza para este curso era el nuevo motor V4. Pero lejos de ser la solución, el problema parece que ha empeorado. Ni los pilotos se sienten competitivos, ni la fábrica acaba de entender cuál es el rumbo que hay que tomar. Así lo confirmó Fabio Quartararo, campeón del mundo con la marca en 2021, tras el fin de semana en Texas. "Ya estoy esperando que vaya a ser una temporada muy larga", valoraba Quartararo ante Canal+ Francia. "El equipo no tiene ni idea de cómo mejorar todos los problemas que tenemos con la moto", terminó diciendo el piloto de Niza.

Tras otro fin de semana para olvidar en Jerez, con la mejor posición de 'El Diablo' en la 14ª plaza el domingo, Yamaha se personificaba en el test que se celebró en el trazado andaluz este lunes con un carenado muy parecido al que usaron durante el curso pasado, tal y como recoge 'Motorsport'. Un paso hacia atrás que parece haber funcionado bien, puesto que Quartararo logró ser séptimó, con un registro de 1'36.439 a más de cuatro décimas del mejor tiempo de Ogura.

"Parece que encontramos algo de sensibilidad en la parte delantera. No es tanto rendimiento, sino una sensación que nos va a ayudar", dijo el piloto francés al final de la jornada, tal y como recoge el medio citado, eso sí, sin concretar que aquello que le dio más 'feeling' era el anterior carenado. Pero sí confirmó que había probado distintos. "Bueno, ya sabes, probé muchos [carenados]. Creo que el último que usé fue el que dio mejores resultados. Así que, sí, veremos qué trae el equipo para Le Mans", dijo el dorsal '20'.

La parte positiva es que desde Iwata no paran de trabajar. Se prueban cosas con el objetivo de mejorar en una temporada en la que todo se está poniendo cuesta arriba. "Estamos probando muchas cosas, como ya dije, en la electrónica, el freno motor, la tracción. Pero creo que encontramos, como dije, más en la parte delantera. En la electrónica creo que todavía hay mucho trabajo por hacer", expresó el francés.

Contentos con el trabajo

También Álex Rins se mostró conforme con el resultado. "Probamos muchas cosas diferentes, muchos elementos distintos. La respuesta fue buena", dijo ante 'Motorsport'. "Tienen la idea de seguir trabajando en la moto, de seguir trabajando en los próximos pasos. Tengo muchas ganas de ir a Le Mans, que me gusta. Y sí, veremos cómo se comporta la moto allí", expresaba el catalán.

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Sin una sola victoria desde 2022 (la última en el GP de Alemania de 2022, con Fabio Quartararo), Yamaha habría decidido volver al rumbo de 2025, al menos en carenado. Entonces, aún eran capaces de lograr ser rápidos a una vuelta (el dorsal '20' consiguió cinco poles). Pese a centrarse en encontrar mejoras para lo que resta de curso, en la fábrica también tienen puesta la mirada en 2027, el año del cambio de reglamento, con la esperanza de volver a su mejor versión en un curso en el que todas las marcas empezarán con un nuevo proyecto.