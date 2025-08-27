Yamaha no se rinde: el motor V4 llega en Misano

La ausencia de resultado de Yamaha les ha llevado a trabajar en el motor V4. Para la suerte de los cuatro pilotos de la marca japonesa, Augusto Fernández lo pondrá aprueba durante el Gran Premio de San Marino. El nuevo motor marcará un punto de inflexión en Yamaha y con el cambio el motor en línea desaparecerá de la categoría reina.

El trabajo de Yamaha

El desarrollo se confirmó por primera vez el pasado mes de septiembre y se probó por primera vez este año en el Circuito Ricardo Tormo y más tarde en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Aunque el motor solo ha estado en manos de los pilotos probadores, Augusto Fernández y Andrea Dovizioso.

Los pilotos oficiales de la marca ya han empezado a reclamar las pruebas con el nuevo motor. La ausencia de resultados en las últimas citas han provocado que el interés de los pilotos crezca por probar la última novedad.

Primera prueba del V4

"Para Misano, nuestro objetivo es ver a Augusto Fernández compitiendo por primera vez con nuestro prototipo M1 con motor V4. Se trata de un excelente anticipo y una muestra concreta de nuestro compromiso con el futuro, mientras seguimos trabajando con determinación para sacar lo mejor de cada fin de semana de carreras" explicó Paolo Pavesio, director ejecutivo de Yamaha.

El test de Quartararo

El estreno del nuevo motor en una fin de semana de carreras se llevará a cabo en dos semanas. Tras el Gran Premio de San Marino, Fabio Quartararo tendrá la oportunidad de probar el nuevo propulsor en un test en el mismo circuito. En el caso de que las pruebas vayan por buen camino, el nuevo motor podría estrenarse la próxima temporada.