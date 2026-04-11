Yamaha prepara un vuelco en su alineación para 2027 en medio del desastre

No está siendo un curso plácido en Yamaha. Como tampoco lo furon los cuatro últimos. En Iwata, la esperanza para este 2026 era el nuevo motor V4. Pero lejos de mejorar, la M1 es ya la última moto en parrilla. Todo parece indicar que este curso será transitorio en la fábrica y que todas las miradas se centran ya en 2027, el año del cambio de reglamento, con la esperanza de volver a su mejor versión en un curso en el que todas las marcas empezarán con un nuevo proyecto. Y ahora, en plena crisis de resultados, siguen surgiendo nuevas informaciones que apuntan a cambios en las filas de la constructora nipona.

Sin una sola victoria desde 2022 (la última en el GP de Alemania de 2022, con Fabio Quartararo), Yamaha ha terminado con sus cuatro motos en las últimas plazas durante las tres primeras citas del calendario 2026. Ya ni siquiera su último campeón, 'El Diablo', puede salvar los muebles. Mientras durante el pasado curso aún eran capaces de lograr ser rápidos a una vuelta (el dorsal '20' consiguió cinco poles), la realidad es que para este curso no ha sido capaz de sumar más de 6 puntos en tres carreras. Y lo más alarmante: entre los cuatro pilotos solo suman 10.

Álex Rins podría afrontar su último curso en Yamaha / FAZRY ISMAIL / EFE

Y en medio de todo este contexto, todo parece indicar que Quartararo ya ha cerrado su salida a Honda en 2027. Falta una confirmación oficial, eso sí. Pero cuando el río suena, agua lleva. Y según apuntó 'Motorsport', ya tendría el acuerdo firmado desde hace meses. Mientras, la gran incógnita era quién iba a ocupar el sitio del francés.

Jorge Martín es el hombre que ha sido vinculado con esa vacante, y muchos se preguntaban por dónde pasaba el futuro del actual compañero de Fabio, Álex Rins. Pues bien, en las últimas horas el mismo medio ha revelado que el catalán podría quedarse sin sitio, al menos, en el equipo oficial de la fábrica.

La realidad es que las lesiones no han respetado a Alex Rins en los últimos años. No ha vuelto a ser el mismo desde su lesión en la pierna. Algo que le ha perjudicado a la hora de ser regular. Actualmente, marcha decimoctavo en la clasificación con tres puntos. De hecho, su mejor puesto en el equipo fue un 7º en el GP de Australia del pasado curso. 'Motorsport' avanzó este sábado que la marca japonesa ya se habría decantado a la hora de elegir su segundo piloto en el equipo oficial... y no será Rins.

Los buenos resultados de Ogura

Será el japonés Ai Ogura, quien protagonizó un brillante aterrizaje en MotoGP el pasado curso con el Trackhouse de Aprilia, con la sonada quinta posición que logró en Buriram. En el inicio de este 2026, Ogura terminó el quinto tanto en Tailandia como en Brasil. En el Circuito de las Américas, se encontraba camino al podio cuando tuvo que abandonar por un fallo técnico.

De esta forma, peligra la continuidad de Rins incluso en el mundial. El catalán, que logró su último podio con la victoria en Texas en 2023 con el Honda LCR, se quedaría sin sitio en una parrilla donde, de confirmarse los rumores, gran parte de los asientos ya están cubiertos. Al menos en equipos oficiales. Veremos dónde recalará el catalán.