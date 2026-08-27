Yamaha hace oficial la salida de Jack Miller

Yamaha ha hecho oficial este jueves, en vísperas del GP de Aragón, que Jack Miller no seguirá la próxima temporada en el Pramac: "Al finalizar la temporada 2026 de MotoGP, la etapa de Jack Miller en Yamaha MotoGP llegará a su fin. Gracias por tu dedicación, profesionalismo, entusiasmo y contribución a nuestro proyecto", han anunciado en redes sociales.

Su futuro más allá de 2026 está ahora en el aire. A finales de julio, el propio Miller reconocía que todavía no tenía claro dónde competiría la próxima temporada y que su continuidad en MotoGP estaba lejos de estar asegurada. De hecho, parece casi seguro que no tendrá plaza en la parrilla 2027, casi completa.

Miller , de 31 años, llegó al Mundial en 2012 y tras proclamarse subcampeón del mundo de Moto3 en 2014, título que perdió por solo 2 puntos ante Álex Márquez, protagonizó un fulgurante ascenso directo a la categoría reina de MotoGP sin pasar por la cilindrada intermedia.

Ya había competido con el equipo Pramac entre 2018 y 2020, antes de dar el salto al equipo oficial Ducati y su regreso se materializó en 2025 . Esta temporada 2026, Yamaha decidió mantener su apuesta por el australiano, confirmando su renovación en septiembre de 2025 para formar una nueva dupla con el campeón de Superbikes Toprak Razgatlioglu, que se ha estrenado en la categoría reina con discretos resultados.

Desde el GP de Catalunya, en mayo, los rumores apuntan a que el mallorquín Izan Guevara, actualmente en Moto2, será el elegido por Pramac de cara a 2027 en el puesto de Miller.