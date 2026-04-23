Yamaha 'fulmina' a Álex Rins y le sustituirá por Ogura en 2027

El mercado de MotoGP de cara a 2027, cuando entrará en vigor el nuevo reglamento y saldrán a escena las nuevas motos de 850 cc, va a deparar muchas sorpresas. Por ahora, aunque muchos fichajes son ya un secreto a voces en el paddock, no hay nada oficial, salvo la renovación del líder del campeonato Marco Bezzecchi por Aprilia. Pero esta mañana, en su turno de rueda de prensa en Jerez, Álex Rins ha reconocido que ya sabe que no seguirá en el equipo oficial Yamaha el próximo año.

El piloto barcelonés, de 30 años, llegó a Yamaha en 2024 para formar dupla con el francés Fabio Quartararo en la escuadra de fábrica. Desde entonces, Rins no ha logrado ampliar el historial de podios (17) y victorias (4) que habia cosechado en su anterior etapa en Suzuki y Honda LRC. Los problemas de la M1 persisten pese a las concesiones y han impedido brillar a sus dos pilotos titulares en las últimas temporadas.

Ni Rins ni Quartararo seguirán en el equipo. El francés ha acordado su traspaso a Honda y presumiblemente será relevado por Jorge Martín. Álex, por su parte, ha explicado que días atrás Yamaha le comunicó que no contaba con él y que su puesto lo ocupará "otro piloto". Se da por hecho que se trata del japonés Ai Ogura, actualmente en el Trackhouse Aprilia.

Rins ha explicado en Jerez cómo se enteró de la noticia: "“Llamé a Massimo Meregalli para una charla normal. Tengo muy buena relación con él y le pregunté directamente: ‘¿Hay alguna novedad?’. Y no dijo nada. Le dije: ‘Maio’. Me dijo: ‘No puedo decir nada, pero te lo diré, pero no digas nada: hemos fichado al segundo piloto’. Eso es todo. Intenté preguntarle quién era, pero no me lo dijo".

De cara al futuro, sabe que los plazos son justos y se complica su continuidad en la parrilla: "La única opción que tengo es darlo todo en la pista. El ambiente en Jerez siempre es fantástico, y es un circuito en el que disfruto pilotando. Los próximos meses serán muy intensos, con muchas carreras muy seguidas, así que el objetivo es mantener la concentración, seguir trabajando con el equipo y darlo todo", asegura.