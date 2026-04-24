Yamaha contradice a Rins: “Le informamos con la máxima transparencia”

Este jueves, en vísperas del GP de España en Jerez, Álex Rins reconoció ante la prensa que se había enterado "de aquella manera", de que Yamaha no contaba con él para la próxima temporada. Ante las cámaras de DAZN se contuvo, pero ante los medios escritos se explayó.

Explicó que tuvo que rogarle a Massimo Meregalli, "con el que tengo buena relación", que le aclarase los rumores sobre el fichaje de Ai Ogura, que le deja sin asiento en Yamaha a partir de 2027. “Esto salió en la prensa hace unos doce días. Llamé a 'Maio' Meregalli y le pregunté por la situación. Él se quedó callado. Yo insistí: ‘¿Maio?’ Y él simplemente me dijo que, por la relación que teníamos, solo podía decirme que Yamaha había firmado a otro piloto”.

“¿Cómo me va a sentar enterarme de que Ogura fiche por Yamaha? Pues me ha sentado bastante mal, la verdad. En LCR Honda estaba cómodo. Tuve la opción de venir al equipo de fábrica de Yamaha y pensaba que aquí tendría más oportunidades, pero no ha sido así”, reconocía Rins.

Meregalli ha replicado a Rins este viernes en Sky Sport: “Le informamos con la máxima transparencia. Lo hice yo. No quiero añadir nada más”, ha zanjado el italiano, director deportivo de los de Iwata, que no se ha referido al acuerdo con Ogura. Eso sí, desde el Trackhouse, su compatriota Davide Brivio ha explicado que Ogura "se marcha a otro equipo el año que viene".