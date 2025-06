Yamaha asciende a Dovizioso como analista de rendimiento de sus pilotos

Yamaha ha nombrado a su actual probador Andrea Dovizioso como nuevo analista y asesor de rendimiento de los pilotos de su equipo oficial, Fabio Quartararo y Álex Rins para el periodo 2025-2027, fortaleciendo así su programa de test en MotoGP. Un paso más para intentar alcanzar a sus rivales europeos en el Mundial, después de la progresión mostrada especialmente en las últimas citas del campeonato.

En vísperas del GP de Italia en Mugello, 'Yamaha Motor Co. Ltd.', ha confirmado el acuerdo por tres años con el italiano para cumplir con un nuevo doble rol en su estructura. Esperam que Dovizioso les permita acelerar el desarrollo de la M1 y mejorar el flujo de comunicación entre los pilotos y los ingeniería.

El de Forli, subcampeón del mundo de MotoGP con Ducati en 2017, 2018 y 2019 como máximo rival de Marc Márquez, se retiró de la competición hace dos años y desde entonces ha participado en sesiones de test privados para Yamaha fuera del calendario de grandes premios.

"Estoy realmente feliz de anunciar oficialmente esta nueva conexión con Yamaha Motor Co., Ltd., que representa un paso importante en una relación basada en la confianza y el respeto mutuos y por ello me siento completamente cómodo en el rol que hemos definido junto con Yamaha, con el objetivo de maximizar mi contribución a este importante proyecto", destaca Andrea Dovizioso en el comunicado del equipo.

"En ambos roles, como piloto de pruebas y asesor de rendimiento de pilotos, me considero un vínculo clave entre los diversos actores involucrados en el proceso de desarrollo y mi objetivo será crear una fuerte sinergia entre los pilotos, el equipo y la tripulación, aprovechando mi experiencia tanto en la pista como dentro del garaje", asegura Dovizioso.

"Somos conscientes de que el proyecto estará marcado por muchos pequeños detalles que requieren atención, pero también tenemos una visión clara del resultado que queremos lograr y sabemos el nivel de dedicación necesario para lograrlo", afirma el italiano.

Lo que pidió Quartararo

En los test celebrados en MotorLand el lunes después del GP de Aragón, Quartararo se mostró partidario de incrementar la aportación de Dovisioso en la estructura de Yamaha: "Creo que es un piloto totalmente opuesto a mí. Y precisamente porque es tan diferente, puede ayudarme".

"La forma en que me explica las cosas es muy reveladora y que también puede dar información a los ingenieros... Sabe exactamente lo que pasa en la moto y qué detalles son importantes. Y creo que eso es muy importante para los ingenieros", valoró el francés. "No creo que le utilicemos lo suficiente. El equipo debería darle la oportunidad de sumergirse más en el trabajo técnico", reclamó.

Su compañero Álex Rins también agradeció la labor de 'Dovi': "Tenerle en el garaje es realmente positivo. Puede aportar su punto de vista. Es un piloto con mucho talento y experiencia. Así que es muy positivo tenerle aquí. Además, está muy de acuerdo con nuestros comentarios, nos escucha".