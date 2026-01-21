Yamaha, con Rins y Quartararo al frente, arranca en Yakarta su nueva era

Continúa la ronda de presentaciones de MotoGP y este miércoles fue turno para Yamaha que mostró en Yakarta (Indonesia) su nueva máquina para la temporada 2026, la primera MotoGP de la casa nipona con motor V4.

En el InterContinental Jakarta Pondok Indah, un lujoso hotel de la capital indonesia, Yamaha desveló su novedoso proyecto en una campaña que será clave para sus intereses, con el cambio de normativa.

Un proyecto renovado, con el motor V4 pero sin cambios sustanciales en cuanto a la imagen, que continuará manteniendo el habitual azul oscuro, que este curso gana peso respecto al negro; y se añade un toque de blanco bajo el asiento. También aparece el nuevo nuevo socio logístico oficial de Yamaha, DP World, que ocupará un lugar en la cúpula.

Tampoco hay novedades en la dupla de pilotos, con Fabio Quartararo y Alex Rins al manillar de la M1. Ambos estuvieron presentes en el evento que tuvo lugar en el marco el equipo formó parte de la Reunión de Concesionarios 3S de Yamaha Motor Indonesia, la mayor reunión de concesionarios Yamaha del mundo. Ambos expusieron sus sensaciones y objetivos para el nuevo curso.

"Estoy listo para volver a correr", afirmó Quartararo, para quien "la presentación del equipo es siempre el momento en el que la energía y el entusiasmo por la nueva temporada crecen, y no se puede pedir un público mejor que los aficionados indonesios". "Es emocionante comenzar este nuevo capítulo. El motor V4 supone un gran cambio, y estoy deseando ver cómo se desarrolla en la pista. Creo que también los aficionados y los medios de comunicación tienen mucha curiosidad", apuntó el piloto. "He estado entrenando duro todo el invierno, así que estoy listo para darlo todo. Indonesia es el lugar perfecto para empezar porque los aficionados aquí son increíbles. Como siempre, haré todo lo posible para que se sientan orgullosos", zanjó el de Marsella.

Rins, motivado

Rins, que aterrizó en la estructura de Yamaha en 2024, destacó también a los aficionados de Indonesia y aseguró que "el año pasado cobré impulso al final de la temporada, y el GP de Indonesia fue probablemente el mejor fin de semana de todos". "Al comenzar la temporada con la presentación del equipo aquí en Yakarta, me siento muy motivado. Quiero llevarme la energía que he recibido hoy del lanzamiento con los aficionados a la temporada 2026", comentó el barcelonés.

Respecto a la YZR-M1, Rins comentó que "nos ofrece más oportunidades de desarrollo, lo que también es muy motivador" y avanzó que "nos espera mucho trabajo, pero estoy deseando empezar. He trabajado duro durante la pretemporada para estar listo desde la primera prueba. Es una nueva era para Yamaha y estoy emocionado de formar parte de ella".

Objetivo: volver a ganar y mantener a Fabio

Massimo Meregalli, director deportivo de Yamaha Motor Racing y director del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP, explicó que el objetivo en 2026 será sacar el máximo rendimiento y conseguir consistencia fin de semana tras fin de semana, al tiempo que se familiarizan con la nueva máquina, con la esperanza de que los buenos resultados empiecen a llegar.

Un objetivo que será clave para aclarar el futuro de Quartararo, quien consiguiera el último título de MotoGP para Yamaha, cuando se impuso en 2021. El francés, que afronta su octavo curso en el equipo, dejó claro el año pasado que podría buscar nuevos destinos si no cambia la situación en la casa de Iwata y este 2026 será por tanto decisivo.