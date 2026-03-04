El WEC aplaza la cita en Qatar y la F1 activa el Plan B: ¿Peligra también el GP de Qatar de MotoGP?

La crisis en Oriente Medio sigue en escalada y la tensión crece entre Estados Unidos, Israel e Irán, afectando ya a diferentes ámbitos, entre ellos el del deporte. El mundo del motor no escapa tampoco al conflicto y las primeras consecuencias ya se han hecho notar. El WEC ha decidido aplazar sin fecha los 1812 Km de Qatar que debían disputarse del 26 al 28 de marzo y confirmó que la primera prueba del calendario pasará a ser las 6 horas de Imola (del 17 al 19 de abril).

"La dirección de la FIA WEC ha mantenido un diálogo constante con la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Catar (QMMF) a la luz de la actual y cambiante situación geopolítica en Oriente Medio. Dada la importancia primordial de la seguridad y la protección de los competidores, el personal y los aficionados, se ha tomado la decisión de aplazar el evento que debía celebrarse del 26 al 28 de marzo. Tras nuevas conversaciones con nuestros colegas del Circuito Internacional de Lusail (LIC), donde se celebra la carrera, se fijará una nueva fecha para los 1812 km de Qatar durante la segunda mitad de la campaña, que se comunicará a su debido tiempo", indicó la organización del WEC en su comunicado.

El Mundial de MotoGP podría verse también marcado por el conflicto y de hecho ya se ha visto afectado a nivel logístico. Tras el Gran Premio de Tailandia, pilotos y personal del campeonato vivieron diferentes retrasos y cambios en su regreso de la cita asiática, teniendo en cuenta que varias conexiones estaban previstas en aeropuertos de la zona como Qatar o Dubai, y debieron reprograrmarse.

El GP de Qatar, en duda

Podría no ser el único contratiempo que vivirán los pilotos a causa de la escalada de la tensión en Oriente Próximo. La proximidad del GP de Qatar de MotoGP, previsto del 10 al 12 de abril, podría hacer a la organización plantearse seguir la línea del WEC y aplazar o cancelar la cita qatarí aunque según ha podido saber SPORT, los equipos no han recibido por el momento ninguna notificación oficial al respecto.

"Estamos esperando un poco", confirmó Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, este miércoles en un encuentro con los medios, entre ellos SPORT. Ante la situación, Expeleta pidió "traqnuilidad" y aseguró que "siempre tenemos un plan B". "Estamos hablando con Qatar desde que pasó lo del domingo y a partir de ahí tomaremos una decisión. Es difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar pero aún no puedo decir que no iremos", explicó, confirmando que "a otro sitio seguro que no iremos".

De esta manera, el CEO dio por zanjada la posibilidad de buscar un trazado alternativo. Algunos medios especializados apuntaron a que el trazado de Termas di Rio Hondo en Argentina, que ya acogió una prueba del campeonato por las mismas fechas el curso pasado, podría ser una opción viable, teniendo en cuenta que el Mundial tiene previstas dos fechas en América, el GP de Brasil (del 20 al 22 de marzo) y el GP de Estados Unidos, en Austin (del 27 al 29 de marzo). También se había especulado con la posibilidad de un GP extra en Europa, lo que también queda, en principio, descartado.

Parece que la opción que cobra fuerza es la de aplazar sin fecha el GP de Qatar, aunque teniendo en cuenta lo apretado del calendario, con 22 Grandes Premios previstos en este 2026, sería difícil encajar la prueba qatarí en otra fecha. Una circunstancia que no preocupa a los organizadores. "En ese somos muy buenos", afirmó Ezpeleta al respecto de poder encajar la prueba qatarí en una fecha más adelante.

La F1, afectada

El conflicto estalló el pasado sábado, con la ofensiva que lanzaron Estados Unidos e Israel sobre Irán. La respuesta iraní no se hizo esperar y el ejercito atacó bases militares que Estados Unidos posee en Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. El conflicto bélico afectó directamente a otros países del Golfo Pérsico como Qatar, Arabia Saudí o Baréin, que tomaron medidas de prevención como cerrar sus espacios aéreos. Una situación que ha generado el caos en la zona y ha afectado directamente al campeonato, no solo de MotoGP, sino también de Fórmula 1 y Fórmula 2, con personal que se encontraba haciendo escalas en aeropuertos implicados.

La F1, que estrena temporada este fin de semana en Australia, se encuentra también por tanto en una situación complicada, con dos GP a disputar en la zona afectada próximamente, del 10 al 12 de abril en Bahréin, y del 17 al 19 de abril en Arabia Saudí.