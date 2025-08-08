Vuelven las críticas para Hamilton y su actitud: "Senna o Schumacher nunca habrían dicho algo así"

La llegada de Hamilton a Maranello hizo que los aficionados de Ferrari volvieran a recuperar la ilusión, pero los resultados de los primeros catorce Grandes Premios han sido decepcionantes para el británico. El fin de semana en Hungría acabó con las últimas esperanzas de Lewis Hamilton. Mientras que su compañero de equipo se hizo con la pole position y consiguió acabar la carrera en cuarta posición, el piloto británico no pudo ir más allá de la decimosegunda posición.

La decepción en Hungría

"Soy inútil, Ferrari debería cambiar de piloto" fueron las palabras que utilizó Lewis para valorar su rendimiento el pasado fin de semana. Las palabras de Hamilton entre Bélgica y Hungría resultaron contradictorias, pues en el último Gran Premio el británico se daba por vencido, cuando una semana antes en Bélgica aseguró que no quería perder como hicieron Alonso y Vettel con Ferrari.

La ausencia de resultados del piloto británico en la escudería italiana han provocado que salten las alarmas y se especula sobre un adelanto en su retirada. Aunque Hamilton asegura que sigue sintiendo la misma energía para conducir el monoplaza.

Las críticas a Hamilton

Jean Alesi, expiloto de F1 y de Ferrari, se mostró crítico ante las palabras de Hamilton. El francés formó parte de la escudería durante cinco temporadas y únicamente se alzó con una victoria (1995, Canadá). "Creo que su actitud desmoraliza a quienes trabajan con él. Senna o Schumacher nunca habrían dicho algo así" explicó Alesi en una columna de 'Corriere della Sera'.

Tras el comentario a Hamilton, el expiloto francés también se mostró exigente con la estrategia impuesta por el equipo en Budapest: "Parecía una comedia italiana, pero se convirtió en una película de terror. Russell reveló el motivo tras observar el coche de Leclerc en la pista. Un Ferrari que va bien el sábado y luego no rinde el domingo es lo que más enfurece a los amantes del Cavallino Rampante" añadió el francés.