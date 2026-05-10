MotoGP
El VR46 de Valentino Rossi, a punto de perder a su joya de la corona
Fabio DiGiannantonio, actual tercer clasificado del Mundial de MotoGP, podría poner rumbo a KTM la próxima temporada
A la espera de que haya anuncios oficiales, los rumores de fichajes siguen siendo una constante en el paddock de MotoGP en este inicio de temporada. Aunque todos los movimientos parecen estar ya hechos, todavía quedan algunos puestos por decidir y algunas reuniones que cerrar.
En este último grupo se encuentra el Pertamina Enduro VR46 que gasta sus últimos cartuchos para mantener a Fabio Di Giannantonio en sus filas. El piloto romano es la gran prioridad para la escudería de Valentino Rossi, tal y como reconoció recientemente Uccio Salucci, Team Principal del equipo. "Él es nuestra prioridad, y estamos tratando de elaborar una oferta que esté a la altura del Di Giannantonio de hoy, tanto técnica como económicamente. Esperamos tener éxito y que él decida quedarse con nosotros durante los próximos años", afirmó el italiano en declaraciones a 'Motorsport'.
El objetivo está claro y en el VR46 son conscientes de que DiGia es en estos momentos uno de los pilotos más codiciados del campeonato y sus pretendientes son varios.
Opción de fábrica
Según avanzó 'Sky Sport Italia' uno de esos pretendientes es KTM. Aunque el VR46 ha intentado retener al romano, este habría elegido la opción de fichar por un equipo de fábrica para 2027 y 2028. De esta manera se convertiría en compañero de Àlex Márquez en la escudería austríaca.
El de Cervera, según los rumores, debería llegar como recambio de Pedro Acosta, mientras que si se da el fichaje de Di Giannantonio, este dejaría fuera a Brad Binder, el otro hombre del KTM de fábrica.
Esto supondría además un golpe para Maverick Viñales, actual piloto del KTM Tech3, quien optaba a ese puesto en el equipo de fábrica.
Valor al alza
El #49 se ha convertido en uno de los valores seguros de este campeonato y uno de los más regulares, afianzando los brotes verdes que ya se dejaron ver a final de 2025.
El romano marcha tercero de la general de pilotos y ha logrado ya sumar dos podios en domingo, un Brasil y el tercero en Jerez, además de otro al sprint en Brasil y dos poles.
Números que lo convierten en el mejor piloto de Ducati actualmente, por delante incluso de los pilotos oficiales, Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Eso sí, dispone de la moto de fábrica, la 'pata negra', la Desmosedici GP26.
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