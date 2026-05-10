El VR46 de Valentino Rossi, a punto de perder a su joya de la corona

A la espera de que haya anuncios oficiales, los rumores de fichajes siguen siendo una constante en el paddock de MotoGP en este inicio de temporada. Aunque todos los movimientos parecen estar ya hechos, todavía quedan algunos puestos por decidir y algunas reuniones que cerrar.

En este último grupo se encuentra el Pertamina Enduro VR46 que gasta sus últimos cartuchos para mantener a Fabio Di Giannantonio en sus filas. El piloto romano es la gran prioridad para la escudería de Valentino Rossi, tal y como reconoció recientemente Uccio Salucci, Team Principal del equipo. "Él es nuestra prioridad, y estamos tratando de elaborar una oferta que esté a la altura del Di Giannantonio de hoy, tanto técnica como económicamente. Esperamos tener éxito y que él decida quedarse con nosotros durante los próximos años", afirmó el italiano en declaraciones a 'Motorsport'.

Fabio Di Giannantonio, piloto del Pertamina Enduro VR46 / AFP7 vía Europa Press

El objetivo está claro y en el VR46 son conscientes de que DiGia es en estos momentos uno de los pilotos más codiciados del campeonato y sus pretendientes son varios.

Opción de fábrica

Según avanzó 'Sky Sport Italia' uno de esos pretendientes es KTM. Aunque el VR46 ha intentado retener al romano, este habría elegido la opción de fichar por un equipo de fábrica para 2027 y 2028. De esta manera se convertiría en compañero de Àlex Márquez en la escudería austríaca.

El piloto español de MotoGP Álex Márquez celebra su victoria tras la carrera de motoGP del Gran Premio de España de Motociclismo de 2026 celebrado en el circuito de Jerez-Angel Nieto en Jerez de la Frontera. EFE/ José Manuel Vidal / José Manuel Vidal / EFE

El de Cervera, según los rumores, debería llegar como recambio de Pedro Acosta, mientras que si se da el fichaje de Di Giannantonio, este dejaría fuera a Brad Binder, el otro hombre del KTM de fábrica.

Esto supondría además un golpe para Maverick Viñales, actual piloto del KTM Tech3, quien optaba a ese puesto en el equipo de fábrica.

Valor al alza

El #49 se ha convertido en uno de los valores seguros de este campeonato y uno de los más regulares, afianzando los brotes verdes que ya se dejaron ver a final de 2025.

El romano marcha tercero de la general de pilotos y ha logrado ya sumar dos podios en domingo, un Brasil y el tercero en Jerez, además de otro al sprint en Brasil y dos poles.

Podio del GP de España / Roman Rios / EFE

Números que lo convierten en el mejor piloto de Ducati actualmente, por delante incluso de los pilotos oficiales, Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Eso sí, dispone de la moto de fábrica, la 'pata negra', la Desmosedici GP26.